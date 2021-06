Vecinos de San Bartolomé de la Torre exigen a Salud el regreso de las Urgencias 24 horas

Más de un centenar de vecinos de San Bartolomé de la Torre volvieron a concentrarse ayer a las puertas de la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Huelva, para seguir reclamando, entre otras cosas, la restitución del servicio de Urgencias 24 horas en el centro médico del municipio, suprimido hace ya casi un año y medio, coincidiendo con el inicio del estado de alarma por la actual pandemia de coronavirus.

La concentración fue convocada por el Movimiento Vecinal Urgencias ya, cuyos representantes realizaron una nueva entrega de firmas –en esta ocasión unas 3.000– en el registro de dicha Delegación Territorial, donde también solicitan la restitución de la atención presencial en el centro médico del municipio.Además, el colectivo convocante instaló a las puertas del edificio de la Junta durante la hora que duró la concentración, la réplica de un ataúd rodeado de velas con un epitafio donde pudo leerse “Descanse en paz la Sanidad pública de calidad”, en alusión a la situación que atraviesa el centro médico del municipio, que aseguran está “totalmente colapsado”.

También participó en la protesta la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón, quien señaló que la Delegación de Salud “se comprometió a que una vez concluyese el estado de alarma serían restablecidas las urgencias, lo cual no ha sido así”, así como incidió en que estos meses atrás la población del municipio se ha duplicado por la campaña agrícola, lo cual ha provocado que los servicios médicos del centro sanitario “se hayan colapsado, según pusieron de manifiesto sus propios profesionales en un escrito la pasada semana”.

En dicho documento revelaron que de los tres equipos médicos con los que contaba el municipio desde el año 2008, ahora solo cuenta con dos, y donde pusieron de manifiesto la supresión del servicio de Urgencias y la carencia de ambulancia durante las 24 horas del día.

Según prosiguió la primera edil bartolina, la situación es ya “insostenible”, hasta el punto de que los profesionales del consultorio “amenazan con irse del centro de salud solicitando traslados porque entre otras muchas cosas cada equipo médico cuenta con un cupo de 2.000 pacientes”.

María Eugenia Limón también lamentó que el gerente del Distrito sanitario Huelva-Costa Condado-Campiña haya “llamado al orden” a los profesionales del consultorio médico de la localidad tras haber hecho pública su situación, hasta el punto de que “hoy no pueden acompañarnos, ni pueden hacer declaraciones públicas, puesto que se les ha obligado a no participar en este tipo de manifestaciones, y a no quejarse”.En la concentración también participaron por primera vez un grupo de trabajadoras temporeras en representación de las personas que durante los meses que dura la campaña agrícola residen, y por tanto hacen uso de los servicios médicos del consultorio de San Bartolomé, y que duplican la población del municipio.