Vanesa Domínguez Cartes: Ingeniera, doctora, mujer vital y encantadora

Somos compañeros en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva y, sin embargo, no nos conocíamos porque estamos en departamentos distintos. Pero tengo muchos amigos dentro del suyo y uno de ellos, Emilio Romero, me la presentó y me dijo que Vanesa es digna de que la sacara en el periódico y, hablando con ella, me di cuenta personalmente de su valía.

De esta manera, me puse a manos a la obra, quedamos citados un día en mi despacho y, hablando un buen rato, pude tener suficientes datos para escribir esta breve semblanza sobre una gran conocedora de la Minería de Huelva.

Ella es “más de Huelva que un choco”, como le gusta definirse. Nació en 1980 en la calle Béjar, justo encima del estudio del gran arquitecto, pintor y mejor amigo desde hace más de 50 años, Alfonso Aramburu. Desde pequeña estudió en el Colegio Santo Ángel, del que guarda unos magníficos recuerdos. Por eso sus tres hijas van al mismo centro.

Una vez superado el bachiller en el Instituto La Rábida de Huelva, estudió la carrera técnica de Ingeniería de Minas y, posteriormente, a Madrid, donde hizo la carrera superior, que entonces no se podía hacer en Huelva. A ella siempre le interesó mucho la Minería y su historia. Tanto es así que, pasados unos años, realizó su tesis doctoral, brillantísima, que le dirigieron los profesores Francisco Salguero y el propio Emilio Romero. Sobre el manganeso hablamos largo y tendido, porque yo llegué a tener mucha amistad con don Antonio Domínguez Roldán, más conocido como “el Rey del Manganeso” porque explotó muchas minas de este mineral en la provincia de Huelva. Recuerdo, porque él me lo contaba, las minas “Pepito”, “La Isabel”, “Santa Catalina”, “Soloviejo” y otras muchas. Hasta 150 minas de manganeso había en la provincia, me aseveró ella, que estudió mucho este mineral.

Tiene dos hermanas mayores que estudiaron Ciencias Empresariales. A ninguna de las dos les dio por la Minería, como a ella que, por cierto, me contaba que los mejores años de su vida fueron los que estuvo en La Rábida estudiando la carrera. Recuerda a todos sus compañeros con mucho cariño y asegura que fue una época maravillosa.

Es tan enamorada de la Minería, que en cuanto tuvo ocasión y se convocó una plaza de profesor asociado en la Escuela de Minas, donde ella misma estudió, se presentó, la ganó y desde entonces da clases de forma totalmente vocacional. Pero no solo se dedica a eso, sino que trabaja en una explotación de Palos de la Frontera. Se trata de una gravera, donde ella es la directora facultativa. Antes trabajó como profesora en un colegio y también en la empresa constructora Sato, con mi gran amigo Juan Vizcaya, y también con otro gran amigo, Santi García Ugidos. De todos ellos habla maravillas y por donde ha ido pasando siempre ha ido haciendo muy buenos amigos, al igual que también todos guardan un bonito recuerdo de Vanesa.

Su marido, Daniel Ramos, es arquitecto y también se dedica a la enseñanza en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Huelva. Tienen, como dije anteriormente, tres hijas: Carmen, Celia y Blanca, que son el motor de sus vidas.

Pero ella es incansable, tiene una gran vitalidad y es la tesorera del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas, teniendo, además, el honor de ser la primera doctora del mismo. Es muy devota de su Cristo de Pasión y de Nuestra Señora del Refugio, que cada Martes Santo echa a la calle a Huelva entera para verlos. Vanesa forma parte se la junta de gobierno y en la actualidad es la diputada mayor de la Hermandad.

Podría seguir escribiendo cosas de esta mujer, esta compañera, esta amiga, pero no tengo más espacio. Necesitaría un libro para dedicárselo a ella, pero estoy muy contento por haberla conocido y haber tenido la posibilidad de escribir esta breve semblanza sobre una persona sensacional.