VOX exigirá al Gobierno mediante una PNL actuaciones para restaurar y recuperar de forma permanente la Playa de El Portil

El diputado nacional de Vox por Huelva, Tomás Fernández, ha mantenido un encuentro con la Asociación de Vecinos Portileños, a quienes ha mostrado el “compromiso real” de su formación por solucionar los problemas de arena que históricamente sufre la playa de este núcleo costero compartido por Cartaya y Punta Umbría.

Ante la “absoluta inacción del Gobierno central”, competente en la materia a través del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, del que depende el Servicio Provincial de Costas, VOX registrará en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) para dar una solución definitiva a este grave problema. Según ha avanzado Fernández Ríos, en la Proposición “exigimos al Ministerio que provea los mecanismos necesarios para realizar una actuación urgente y necesaria de retirada de restos desenterrados, estabilización de accesos y aporte de arena suficiente a la playa antes del comienzo de la temporada turística en la provincia”.

A su vez, se insta a redactar de manera urgente un proyecto definitivo de recuperación, protección y conservación de la Playa de El Portil, “que tenga en cuenta el natural crecimiento de la Flecha de El Rompido y no afecte negativamente al Paraje Protegido de las Marismas del Río Piedras y Flecha de El Rompido”. Este proyecto, a juicio del diputado nacional, debe incluir el aporte de arena necesario, la colocación de los elementos de fijación de dicha arena que los técnicos determinen que son los más adecuados en esta situación en particular, así como la reparación y recuperación definitiva de sus accesos.

Para todo ello, VOX exige “una partida presupuestaria concreta y suficiente” en los Presupuestos Generales del Estado, que año tras año “golpean a la provincia, dejándola a la cola de las inversiones”. Así, en este caso concreto, la partida de control de la regresión de la costa de Huelva “se ha quedado en 200.000 euros, cuando en 2019 llegó a ser de 4,3 millones”.

El diputado nacional comparte con la plataforma su sentir de que Gobierno central no hace sino poner excusas para no actuar en la playa de El Portil debido a la presión ecologista, amén de que el Ministerio “parte de una base errónea”. Al respecto, ha incidido en que el Estudio de 2014 para la Protección de la Costa Onubense, realizado por el Ministerio y por el CEDEX, determina que tanto La Flecha de El Rompido como los sedimentos y bajos asociados a la misma habían alcanzado ese año su máxima expansión, por lo que no se esperaba que produjeran nuevos daños en el futuro.

Por esa razón, este documento con “soluciones definitivas” determinaba que, “pese su aparatosidad, la situación en que se encontraba la playa era reversible salvo imprevistos” y solo proponía como actuación la retirada de restos desenterrados, la estabilización de accesos y la estabilización del frente dunar usando arena de procedencia externa. “Desde 2014 hasta ahora, la realidad demuestra año tras año que la Flecha no solo no ha detenido su crecimiento, sino que ha aumentado entre 30 y 45 metros cada año. Pero, pese a este error inicial del informe, todos los planes del litoral para la protección de la costa, y ya van cuatro, se han limitado a seguir estas directrices”, ha criticado Fernández Ríos.

En cualquier caso, la única actuación que el Ministerio ha realizado estos años son algunos aportes de arena de procedencia externa para disimilar la desastrosa situación y tratar de salvar la temporada estival. En cambio, Fernández apunta que existen soluciones y estas pasan por “recuperar la propia arena que ha sido trasladada desde la playa hasta un gran bajo situado a levante frente a ella”. Dicho bajo se sitúa “fuera del paraje Natural”, y la retirada de arena, tal y como ha explicado, “no solo no afectaría al paraje, sino que además serviría para devolver al canal de entrada del Río Piedras su anchura original, facilitando así su navegación y solucionado los problemas que dicho bajo produce”.