La UPA reparte fresas de Huelva en Sevilla para reivindicar su calidad

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha repartido este jueves en Sevilla fresas de Huelva con motivo de una campaña para reivindicar la calidad de los frutos rojos onubenses y destacar el buen trabajo de los productores de la provincia. Con el lema Yo como fresas de Huelva se ha celebrado en el centro de Sevilla este acto simbólico, que forma parte de una campaña puesta en marcha a raíz de la notificación que alertó de la detección en un punto de entrada de España de la presencia de Hepatitis A en fresas de Marruecos.

El vicesecretario de UPA Andalucía, Francisco Moreno, ha declarado a los periodistas que hacen esta campaña para poner de manifiesto que "en Huelva hay una fresa que es sana, segura y sostenible". La ciudad onubense es la principal productora de fresa de Europa, generando más de 6.000 puestos de trabajo en la provincia de Huelva y una gran riqueza para toda la región.

El objetivo que se quiere conseguir con el reparto de fresas es difundir que el producto cuenta con todas las garantías y controles necesarios para su consumo, así como defender un sector moderno, eficiente y sostenible. "Tenemos todos los certificados. Cada agricultor tiene sus inspecciones a pie de campo antes de que el producto sea manipulado. Después, en las naves, se les vuelve a hacer certificados de control de calidad. Además, la gran mayoría de los supermercados exigen una certificación que conlleva una gran carga burocrática por detrás", ha afirmado el secretario general de UPA Huelva, Manuel Piedra.

Los agricultores exigen a los países terceros las mismas "reglas del juego" que se les piden a ellos. Desde UPA Andalucía se ha pedido a lo consumidores que busquen el código 84 en el etiquetado que garantiza que el producto ha sido producido en España, así como su origen.

En cuanto a las fresas con Hepatitis A que entraron en España desde Marruecos a través del puerto de Algeciras (Cádiz), la Junta ha informado de que no llegaron al consumidor porque no se pusieron en el mercado, según la empresa de Huelva que las importó. Se trata de 1.500 kilos de fresas que entraron por Algeciras el 19 de febrero y, según la versión que el importador ha dado a la Junta, las tenía vendidas, pero el comprador finalmente no se las llevó y se pusieron malas, por lo que no se distribuyeron al consumidor, han informado fuentes del Ejecutivo autonómico.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha explicado que el importador les ha asegurado que no llegó a ponerlas en el mercado, aunque la Administración autonómica está haciendo "todas las comprobaciones oportunas" para confirmar que no han sido distribuidas, "y sobre todo, que no han sido consumidas".