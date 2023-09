La novela 'Turno de Noche' de Sergio Valdés dejo un rastro de misterio en su presentación en Moguer

La casa natal de Juan Ramón acogió anoche la presentación de la novela Turno de Noche del autor moguereño Sergio Valdés Orellana, un trepidante relato de misterio que nos pone en contacto con el más allá a partir de testimonios reales. La concejala de cultura Eva Rodríguez acompañó al autor de esta publicación que va ya por su tercera edición con una gran respuesta del público.

Sergio Valdés Orellana es un escritor "con la capacidad de trasmitir sus ideas y tramas de una forma directa y sencilla que le permite conectar inmediatamente con el lector" y, fruto de ello, los relatos que publicó antes de esta novela han contado con reseñas muy positivas, siendo alguno de ellos llevado al cine con el propio Valdés como guionista, recibiendo por este trabajo varios premios internacionales.

La obra que se presentó ayer en Moguer cuenta la historia de un hombre que encuentra trabajo en una funeraria donde se le presentarán los espíritus de aquellos que acaban de morir y cuyos cadáveres tendrá que recoger. La historia está llena de misteriosas relaciones entre vivos y muertos que han despertado el interés de los lectores hasta el punto de que, tras publicarse el pasado mes de noviembre, Turno de Noche está agotando ya las existencias de su tercera tirada.

En palabras del autor, “vino gente a preguntarme si todo lo que cuento es real y tengo que responder que sí, pero a medias. Casi todo lo que se describe aquí es ficticio, inventado, pero sí es cierto que está basado en testimonios reales”.

Uno de los casos descritos en la novela es el de un abuelo que visita a su nieta en su casa la misma noche que él fallece en el hospital. Para Valdés “ese fue el caso de una niña que conocí y me sorprendió, aunque aún más me sorprende que haya gente que después de haberlo leído me cuente que también le había pasado lo mismo. Resulta que no es un hecho aislado”.