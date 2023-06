Toñi Hermoso Marín: Entregada y dándolo todo por los demás

La conocí hace mucho tiempo porque trabajaba y trabaja en la Casa de la Cultura de Punta Umbría, un lugar que siempre he frecuentado mucho y allí siempre estaba ella, que me atendía amablemente. La recuerdo perfectamente en la sala de exposiciones José Caballero, que la visitaba todos los días por estar justo debajo de mi casa y por ver las magníficas exposiciones de pintura que semanalmente cambiaban, pero también por charlar un rato con ella, que cada vez que estaba libre se dedicaba a estudiar las oposiciones para la plaza que ocupaba interinamente. Nuestras charlas sobre los pintores eran distendidas y mostrábamos nuestras opiniones sobre las pinturas expuestas. De esto hace ya más de 30 años.

Toñi nació en 1958 en el bonito pueblo serrano de Aroche, que desde hace muchos años frecuento porque me gusta bastante, porque tengo allí muy buenos y queridos amigos y porque he realizado muchos trabajos topográficos, entre ellos el plano del castillo situado en lo más alto del pueblo, una preciosa construcción almohade del siglo XII y que desde 1802 alberga una preciosa plaza de toros. También es digna de admirar la excavación de la ciudad romana de Turobriga. Si usted, amable lector, no la ha visitado nunca, organice una excursión un día y no tarde mucho en ir a verla.

Su padre siempre se dedicó a la agricultura allí en el pueblo, en los Llanos de la Belleza o en Las Cefiñas, pero ella vino a Punta Umbría de excursión con el colegio y le gustó tanto que en verano se vino a trabajar en un hotel y ya de aquí no se movió más, porque conoció a un joven del pueblo con el que se casó y de ese matrimonio nacieron sus cuatro hijos. El mayor de ellos, al que conozco, montó una pescadería siendo muy joven y hoy es exportador de pescados y mariscos. Su segunda hija es bióloga y trabaja en el laboratorio del Hospital Juan Ramón Jiménez. La tercera vive en Huelva y es administrativa y la cuarta se fue un poco más lejos, a Almería.

Ella, como dije al principio, desde el año 1990 que aprobó las oposiciones, es funcionaria municipal y trabaja en el departamento de Cultura del ayuntamiento, siendo toda una referencia en la Casa de Cultura “Juan Ramón Jiménez” puntaumbrieña, donde además es toda amabilidad. Pero el tiempo pasa que da gusto y no nos damos ni cuenta y ya dentro de muy poco le llega el momento de la jubilación, que también tiene su encanto.

Tuvo un problema familiar por el que acudió a ARO, un centro de rehabilitación fundado en el año 1989 por el médico y doctor en Psicología don Cristóbal Gangoso, un hombre extraordinario cargado de humanidad y siempre dispuesto a ayudar a todo el que lo necesita. Y en ese momento ella consideró que allí podían ayudarla, como así fue. Le ayudaron tanto hace 30 años que, una vez que su problema terminó, Toñi consideró que lo mismo que a su familia le habían ayudado tanto, ella quería poder también colaborar y echar una mano a quien le hiciera falta.

En ese centro se ayuda a todo el que lo necesita, lo mismo sea una adicción al alcohol, drogas, juegos, e incluso adicción de niños y jóvenes a los móviles, que también los hay, y más de lo que pensamos. Personas que padecen depresiones o simplemente gente que no tiene aliciente en la vida por diversas causas. Pues bien, allí está Toñi y muchas más personas que, desinteresadamente, ejercen de guía y monitoras para que la persona con problemas salga a la vida y vuelva a sonreír. ARO es una “escuela de salud”.

La asociación cuenta en la provincia con varios centros y más de 700 socios repartidos en localidades como Valverde del Camino, Cortegana, Bonares y Punta Umbría que, dicho sea de paso y, no es amor de puntaumbrieño, sino porque es la verdad, cuenta con el mejor centro de todos, con unas instalaciones modernas y bien dotadas y más de 100 socios. Y todo gracias al ayuntamiento, que concedió un magnífico local en una nueva urbanización. Desde el año 1991 cuenta Punta Umbría con esta tan importante ayuda municipal.

Ahora la sede de Huelva se ha quedado pequeña y pronto van a inaugurar unas más amplia y moderna en los bajos del Estadio Nuevo Colombino, con lo cual la capital se podrá sentir orgullosa de contar con ella. Me cuenta Toñi que vienen semanalmente a las terapias personas incluso de fuera de nuestra provincia. Tal es la aceptación que tienen.

Aquí en Punta Umbría la asociación organiza muchas actividades como partidos de fútbol, pruebas de atletismo, excursiones culturales, senderismo y otras muchas. Y Toñi forma parte del equipo responsable, además de cuidar de su madre, que tiene 100 años y afortunadamente se encuentra muy bien, incluso sigue cosiendo.

Y podría seguir contando cosas de Toñi y su amor por los demás, pero como digo siempre, esto solo es una breve semblanza para que sepamos reconocer las cosas buenas que nos rodean y las personas que son tan buenas que se entregan en cuerpo y alma a los demás.