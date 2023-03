Lotería Huelva: Toca en La Antilla el Sueldazo de la Once

Huelva vuelve a estar de enhorabuena en cuanto a sorteos se refiere, después de que la Bonoloto dejase 2,5 millones de euros en Gibraleón hace apenas un día. Esta vez el premio ha ido a parar a La Antilla, donde un vecino ha conseguido este fin de semana el Sueldazo de la ONCE, dotado con 2.000 euros al mes durante diez años, lo que suma un total de 240.0000 euros.

El vendedor de la ONCE Juan Antonio Gómez, que trabaja en la entidad desde 2021, cubre la zona que comprende todo el centro neurálgico de La Antilla, la plaza, la avenida Castilla, y las terrazas del paseo marítimo, y este primer fin de semana de la primavera fue un día muy concurrido de público en la popular playa.

"Estoy muy feliz, muy contento, parece que me ha tocado a mi. Yo todos los días tengo la ilusión de soltarlo y cuando llega ese día, me siento muy feliz de repartir esa ilusión. Seguro que le he tenido que arreglar la vida a alguien", ha señalado.

El sorteo de la ONCE de este domingo, 26 de marzo, tenía motivo andaluz ya que estaba dedicado al 75 Aniversario de la Cofradía de Jesús Preso de Loja (Granada) y ha repartido otros 200.000 euros entre diez vecinos de la localidad almeriense de Macael. El resto de los premios se han repartido entre Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante diez años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Por su parte, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 17 países del espacio económico europeo, ofrece mañana martes, 28 de marzo, un bote de 73 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.