Tharsis marcha a pie hasta Sevilla para protestar ante el TSJA por la paralización de la segregación

Más de un centenar de vecinos de Tharsis emprendieron pasadas las doce y media del mediodía de ayer lunes una marcha a pie que culminará este viernes en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Sevilla, como medida de protesta pacífica contra la paralización cautelar de la segregación de Tharsis del municipio de Alosno adoptada por dicho órgano judicial a mediados del pasado mes de enero.

Algo más de 130 kilómetros de camino tienen por delante los vecinos de Tharsis que han decidido sumarse a una marcha que consta de cinco etapas, y que tienen previsto culminar el viernes sobre las siete y media de la tarde con la lectura de un manifiesto a las puertas de la sede de dicho tribunal en la capital andaluza.

La primera etapa tuvo ayer como punto de partida la plaza del Minero de Tharsis, donde otros muchos vecinos se congregaron para despedir a los caminantes, entre los que se encontraban personas de todas las edades, y que concluyó después de andar 28,2 kilómetros en la localidad también andevaleña de Calañas, de la que precisamente en las mismas fechas que Tharsis se segregó la hasta entonces Entidad Local Autónoma (ELA) de La Zarza-El Perrunal.

El segundo día, el más duro a tenor de los 46,9 kilómetros que tendrán que recorrer los caminantes, partirá de Calañas para concluir en La Palma del Condado. La tercera etapa se compone de 19,9 kilómetros y discurrirá entre dicha localidad condal onubense y Castilleja del Campo, ya en la provincia de Sevilla. La cuarta tendrá meta en Gines después de recorrer 24,4 kilómetros; y la quinta y última, compuesta de 11 kilómetros y a la que por el momento está previsto que se unan cinco autobuses con tharsileños, culminará el viernes a las puertas del TSJA.

Para que el camino "no se haga muy pesado" y para que puedan participar en la marcha "el mayor número de tharsileños posible", el alcalde de la localidad, Lorenzo Gómez, explicó momentos antes de la partida que las distintas etapas se van a hacer por grupos, a los que se puede sumar quien quiera, pero que serán unas 30 las personas que van a estar en todos los tramos, incluido él como alcalde, alojándose en los municipios en los que harán noche, donde "hemos sido acogidos con mucha amabilidad por parte de sus autoridades".

El primer edil explicó que "una vez agotada la vía jurídica, tras interponer recurso de reposición" ante el TSJA, han sido los propios tharsileños los que, en una de las asambleas vecinales semanales que se celebran en Tharsis desde que dicho tribunal dictó la medida cautelar y paralizó la segregación, decidieron llevar a cabo esta protesta, de la que incidió en su carácter "totalmente pacífico".

En una de estas asambleas, recalcó Gómez, "los propios tharsileños propusieron llevar a cabo esta medida, una vez que habíamos agotado la vía jurídica con el recurso de reposición", para manifestar el desacuerdo del pueblo de Tharsis "con la decisión adoptada por el TSJA".

El alcalde asegura no saber "si somos una Entidad Local Autónoma o si somos Ayuntamiento”

Preguntado el alcalde sobre la situación en la que, a efectos prácticos, ha quedado la gestión del municipio desde la medida dictada por el TSJA, Lorenzo Gómez subrayó que "esto nos ha dejado en un limbo jurídico" en el que "no sabemos si en estos momentos somos Entidad Local Autónoma o si somos Ayuntamiento", a lo que se suma que la decisión "tira al traste los diez o doce años que llevamos luchando en un expediente de segregación que ha supuesto un trabajo muy exhaustivo y llevado a cabo por profesionales en el que han participado los Ayuntamientos de Tharsis y Alosno, y otras administraciones como la Diputación Provincial de Huelva y la Junta de Andalucía".

Lorenzo Gómez también subrayó la situación de "desamparo e indefensión total en que esto nos ha dejado", y por ello los vecinos de Tharsis "estamos indignados y no comprendemos como se ha podido adoptar esta suspensión, con cuyo auto no estamos de acuerdo".

Por otra parte calificó de "totalmente falsos" los argumentos aportados por la Asociación por Alosno en su recurso contra la segregación, los cuales según sus palabras "han creado un clima de enemistad entre dos pueblos que llevaban muchos años con una buena convivencia".

El alcalde de Tharsis también se mostró confiado en que se pueda finalmente "revocar" la suspensión cautelar del expediente de segregación, "sobre todo teniendo en cuenta que estamos a cuatro meses de unas elecciones municipales en las que no sabemos si vamos a ir como hasta ahora, conjuntamente con Alosno, o de manera independiente. Estamos perdidos y ninguna administración sabe explicarnos la situación en la que nos encontramos actualmente".

Y es que, según precisó, "a día de hoy, por una parte la ELA de Tharsis no existe porque fue suspendida por el decreto de segregación de la Junta de Andalucía, y por otra el Ministerio de Administraciones Públicas nos otorgó nuestro número de inscripción como nuevo municipio de España, a pesar de lo cual ahora vemos que no podemos acceder al padrón de habitantes, y que hemos elaborado un presupuesto municipal que no sabemos si será válido".

El alcalde remarcó que se trata de una iniciativa "pacífica y muy tranquila", a la vez que destacó que no han querido pasar por Alosno para evitar "posibles conflictos". "Queremos pelear por algo que ya habíamos conseguido y que se nos ha quitado, según creemos, de una manera injusta".

"Queremos que este pueblo tenga futuro, y la única manera que vemos en una población de 1.800 habitantes es que nos podamos hacer cargo de nuestro proyecto de vida como cualquier pueblo de la comarca", apostilló.

Sobre la supuesta deuda "injusta" que le correspondería a Alosno en caso de consumarse la segregación, según ha manifestado durante los últimos meses la Asociación por Alosno, Gómez aseguró que "es mentira", ya que el Ayuntamiento de Tharsis "se ha llevado cuatro años sin recibir ni un solo euro de Alosno". De hecho, aseguró que tuvieron que ir "a un contencioso que ganamos, y luego a otro proceso en el que llegamos a un acuerdo con Alosno, por lo que decir que le corresponde más deuda es injusto".