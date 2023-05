Susana Díaz arropa a la candidata del PSOE a la Alcaldía de Cumbres Mayores

Susana Díaz, senadora por la comunidad autónoma y ex presidenta de la Junta de Andalucía, arropó la candidatura de Gemma Castaño, alcaldesa de Cumbres Mayores y candidata a la reelección, en un acto muy lucido, al que acudieron multitud de vecinos y vecinas que quisieron estar con ambas en la presentación de la lista con la que concurre el PSOE a las municipales del próximo día 28. Díaz afirmó que “con Gemma, a Cumbres Mayores le va bien, avanza, progresa, se enriquece y pedir que siga siendo la alcaldesa es pedir bienestar y futuro para los cumbreños y cumbreñas”.

Gemma Castaño dijo estar "más ilusionada que nunca, con más ganas que nunca, porque después de lo mal que lo pasamos todos al inicio del mandato por la pandemia, ello ha servido para hacernos madurar, hacernos fuertes y poder afrontar y superar cualquier dificultad que pueda surgir”. Por eso, "ahora que tenemos que afrontar otros retos, como la sequía que nos acecha, me veo con sobrada experiencia para dirigir los destinos de mi pueblo, donde me gusta vivir y donde haré lo imposible para que la gente viva feliz, tenga trabajo y ganas de luchar y, también, de disfrutar. Para eso me presenté la primera vez y por eso quiero seguir, para contribuir al bienestar de mi gente”.

Susana Díaz habló de "los progresos que hizo el último Gobierno socialista en materia sanitaria en este pueblo", donde ella misma inauguró uno de los centros de salud “más grandes y mejor dotados de toda la comarca, digno de un pueblo como Cumbres Mayores, que también cubre las urgencias de Cumbres de En medio, Cumbres de San Bartolomé, Encinasola, Hinojales y Cañaveral de León”. Para ella, "Andalucía está retrocediendo de manera preocupante en el servicio público esencial que para los socialistas es la sanidad". “Estamos sufriendo las terribles consecuencias de un gobierno del Partido Popular que juega con la salud de las personas y esta provincia, concretamente, está siendo maltratada porque se han frenado todos los proyectos que iniciamos los socialistas y cada vez hay más recortes y se limitan más las especialidades, no se renuevan los contratos que finalizan y se está desviando el dinero público a la sanidad privada”.

La ex presidenta dijo tener muy claro que el PSOE “es garantía de igualdad, de oportunidades, de derechos, para que nadie vea mermada su asistencia por el lugar en el que vive, para que nadie esté privado de servicios no ya solo esenciales, que eso es obvio, sino de otros asuntos que inciden en la vida cotidiana, tener derecho a un trabajo digno, acceso a la cultura, a practicar deporte, al disfrute general de una vida plena. Y Gemma Castaño en Cumbres Mayores es garantía de todo porque ella ha velado por mantener esa política en su ámbito local y lo va a seguir haciendo. Es una mujer de confianza, es garantía de progreso y de unidad”.

Andalucía, según afirmó Susana Díaz, está “en claro retroceso, sufriendo las consecuencias terribles de un gobierno que no afronta los problemas que tiene la sociedad, no solo en materia sanitaria, sino también en otro asunto de vital importancia, la educación. Moreno Bonilla deja de lado a las personas sin recursos y gobierna para una élite que no necesita los servicios esenciales porque se los puede pagar, cuestiones que los socialistas venimos denunciando, porque para nosotros son irrenunciables, y que Moreno Bonilla no quiere oír”.