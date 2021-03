Susana Díaz hace escala en la Sierra dentro de “su política de cercanía”

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, visitó varios municipios de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche dentro de lo que llamó su “política de cercanía” y con la intención de llevar sus demandas al Parlamento andaluz. En concreto comenzó su visita en Aracena donde estuvo acompañada por su alcalde, Manuel Guerra, y su equipo de gobierno. Allí mantuvo una reunión para analizar los temas fundamentales que preocupan a la localidad para llevarlos a la cámara andaluza con el fin de seguir realizando una “política de cercanía” porque “mientras otros están en el disparate, nosotros queremos estar al pie del cañón”, ha enfatizado.

Díaz comenzó la jornada manteniendo una reunión con el equipo de gobierno del municipio de Higuera de la Sierra, donde se abordaron asuntos como el polígono industrial, las necesidades sanitarias o la fosa común de represaliados, para la que ha pedido “sensibilidad al gobierno andaluz”.

Respecto a los polígonos industriales, recordó la labor del anterior Gobierno andaluz en 2018 respecto a las licitaciones correspondientes y ha demandado a la Junta que “no deje en un cajón” esta cuestión. Posteriormente mantuvo un encuentro con el alcalde de Almonaster, después con el alcalde de Fuenteheridos y su equipo, y por último un encuentro con militantes y simpatizantes en la localidad de Santa Olalla.

En cualquier caso, no escapó de la política nacional y regional, sobre la que la secretaria general del PSOE de Andalucía, manifestó que “es fundamental diseñar la Andalucía que vendrá tras la pandemia” que tiene que ser de “oportunidades y de esperanza” y para ello ha puesto en valor los 1.109 millones de euros que va a destinar el Gobierno de España a Andalucía, y pidió al gobierno andaluz que los complemente con fondos propios para que lleguen ayudas directas a hosteleros y comerciantes.

Para Díaz “el problema de Moreno Bonilla” es que no invierte los recursos que le están llegando y ha destacado que “no comprendo que saque pecho por disponer de superávit”. Por eso, afirmó que cuando el gobierno andaluz invierta todo el dinero del que dispone y necesite más “nosotros apoyaremos su reivindicación”. Díaz recordó que cuando Mariano Rajoy presidía el gobierno central la realidad era muy diferente con Andalucía y ha destacado que “ojalá en la anterior crisis el PP hubiera tenido la misma sensibilidad que está mostrando el Gobierno de Pedro Sánchez”.

Además, Díaz reclamó “sensibilidad y humanidad” en la vacunación de las personas mayores, “porque hay que desplazar a nuestros sanitarios a todos los pueblos y no a nuestros abuelos, no puede haber andaluces de primera y de segunda”. Así, la secretaria general del PSOE andaluz ha insistido en que Moreno Bonilla debe cumplir su compromiso y reabrir los centros de salud porque en plena pandemia “no es de recibo que los andaluces no puedan ir al médico”. “No se entiende que se pueda ir a un centro comercial pero no se pueda ir al médico o que en un niño pueda ir al aula pero no al pediatra”. Por tanto, ha demandado a Moreno que “cumpla sus compromisos”.