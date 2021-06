Spinnig con David Vega: dinamismo y vitalidad en estado puro

Que la modalidad del spinning está de moda en la provincia de Huelva no hay ninguna duda. Si no, que le pregunten a cualquier aficionado a la pesca recreativa, y especialmente a uno de sus máximos exponentes en las costas onubenses, el joven bonariego trabajador de la construcción David Vega Ruiz (35 años), que entre ladrillo y ladrillo no puede evitar dejar de pensar en cuales van a ser sus próximos lances, y sobre todo los objetivos que se va a proponer capturar.

David Vega Ruiz lleva pescando desde los 9 años, pero desde mucho antes sus dos hermanos mayores ya lo llevaban con él, aunque por su corta edad, y por la peligrosidad de las zonas de piedras y escolleras a las que iban, no lo dejaban acercarse al pesquero. Mientras uno de ellos pescaba, el otro lo cuidaba y vigilaba, para intercambiarse de forma alternativa los roles, indica Vega, quien añade que esa situación le provocaba una "gran curiosidad", y unas "tremendas ganas" de hacer lo que ellos hacían.

Pasó el tiempo, y con solo nueve años comenzó a realizar sus primeros lances, y muy poco después hasta a ir solo al puerto de Mazagón a poner en práctica lo que descubrió que era su verdadera pasión: la pesca recreativa.

Empezó "como casi todo el mundo", relata, haciendo surfcasting desde la orilla con cebo. Una modalidad para la que poco a poco se fue haciendo con un mejor equipo de pesca, hasta que pasados pocos años descubrió el spinning con señuelo: "inmediatamente me di cuenta de que eso era lo mío".

Y es que David Vega es puro nervio, pura vitalidad y pura inquietud. Tres requisitos imprescindibles para poner en práctica una de las modalidades de pesca recreativas más dinámicas, el spinning, en el que está completamente centrado y al que cada día dedica todo el tiempo que puede para mejorar su técnica, conocimientos, experiencia y equipamiento: "cada vez busco un equipo más fino y ligero, con el principal y único objetivo de disfrutar de la acción de la pesca, que es lo que verdaderamente me gusta, y por lo que prácticamente todo lo que capturo lo suelto con posterioridad", confiesa.

De esta forma, asegura, con los únicos ejemplares que se queda son con los que va a ser capaz de consumir en el día, o cuando captura exactamente la especie con el tamaño que previamente se ha propuesto, para lo cual ha usado un señuelo muy concreto. Para David es como un reto, y según sus palabras "hay veces que lo logras rápido, y otras te puedes llevar 20 o 30 días hasta que la capturas, lo cual no me importa porque con lo que realmente disfruto es con la acción de pescar".

El spinning es una modalidad de pesca que normalmente se practica en escolleras o espigones, aunque también puede ponerse en práctica desde una embarcación o desde la orilla de la playa.

Spin, en inglés, significa "girar", y eso es precisamente lo que hace un señuelo bajo el agua, imitando los movimientos de un animal vivo para atraer a los peces. De esta forma, la técnica del spinning consiste en lanzar un señuelo de cierto peso y recogerlo con la velocidad adecuada, de manera que simule los movimientos de un pequeño pez que hace de carnada artificial. Algunos señuelos son tan perfectos que hasta imitan los movimientos de un pez herido.

El equipo utilizado es más ligero que en otras modalidades y se centra en una caña flexible provista de un reel frontal, con un sedal más o menos delgado que permite hacer lanzamientos a mayor distancia y precisos. Los señuelos más comunes son cucharitas de distinto peso, tamaño y forma, y los caimanes de forma tubular.

Para David Vega, además de la mayor variedad de especies de todos los tamaños que permite el spinning, otras diferencias entre esta modalidad y el surfcasting están en el enorme dinamismo de la primera: el surfcasting "es más estático, tienes que estar en un determinado lugar esperando a que entre el pescado, mientras que con el spinning te puedes estar moviendo y probando continuamente en busca de los peces". Además, añade, el equipo de spinning "es mucho más ligero, solo hace falta una caña, un carrete y una pequeña mochila". En definitiva, "en el spinning tú buscas activamente los peces y abarcas mucho más terreno, y en surfcasting esperas a que vengan en un punto más o menos fijo".

El pescador de Bonares también pone en valor toda la costa onubense en general para la práctica del spinning: "el litoral de Huelva es una maravilla para esta modalidad, tanto sus playas, como sus espigones y escolleras, y también desde embarcación", aunque para él los puntos más interesantes están en el espigón de Huelva, en las inmediaciones de Cuesta Maneli en Matalascañas, y en algunos puntos de Mazagón.

Sobre las especies, David Vega afirma que "también difieren" entre ambas modalidades de pesca ya que mientras que en surfcasting una de las más importantes es la dorada, en spinning capturar esta especie en la costa de Huelva "es muy complicado". Otra de las especies importantes, el robalo, puede capturarse en ambas modalidades, "aunque es más de spinning porque se siente más atraída por el señuelo que por el cebo.

Otras especies susceptibles de ser capturadas mediante spinning, especialmente en verano, son la anchova, la palometa, la jurela y otros pescados azules, lo cual "ofrece un gran abanico de variedades y más oportunidades para los aficionados". A pesar de todo ello, su especie favorita es la baila "porque te da mucho juego con el señuelo".

En relación al equipo ideal de pesca, para Vega "depende de la especie que vayas buscando, y del tamaño que quieres capturar". En este sentido para él, y para pescar en Huelva, el más polivalente y que sirve tanto para playa como para escollera, es una caña de entre 2,5 y 2,6 metros con acción de 10 a 30 gramos, lo cual depende del rango o peso del señuelo que vaya a utilizarse. Por otra parte un carrete de 2.500 o 3.000. Y finalmente un señuelo de colores naturales -sobre todo plateado con destellos verdes brillantes-. "Es muy importante que no tenga colorines -añade- ya que el objetivo es que sea lo más parecido posible a los peces de las que se alimentan las especies que queremos capturar". Además, concluye, tiene que ser el señuelo "que más juego pueda darte porque lo puedas usar por el fondo, a media agua, o más hacia la superficie".

Por otra parte el precio mínimo en un equipo medianamente bueno, precisa David Vega, está entre los 250 y los 300 euros entre caña, carrete y señuelo: una caña de unos 150 euros, un carrete de entre 90 y 100 euros y un señuelo bueno que puede oscilar entre 20 y 25 euros.

Como otros muchos pescadores, David Vega también cuenta con su propio canal en Youtube: "Delaorilla Pesca", con el que arrancó hace tres años y donde tiene ya casi 12.200 suscriptores.

Entre sus contenidos destaca casi un centenar de videos, tanto de pesca como de "brico", por ejemplo en este último caso mostrando como se prepara bien un señuelo para pescar al spinning.

La idea se le ocurrió "observando lo que cada vez hacen más aficionados a la pesca recreativa, que no es otra cosa que producir videos a través de los que mostrar y compartir conocimientos y experiencias". Todo ello, añade, con el objetivo de "fomentar el amor por esta actividad, y sobre todo de difundir buenos hábitos entre los aficionados".

"Esto último es muy importante -subraya- porque tenemos que insistir mucho en el cuidado del medioambiente respetando las tallas, los cupos y concienciando sobre la necesidad de dejar el espacio donde pescamos, incluso en mejores condiciones y más limpio que lo encontramos".

No obstante, añade, se trata de cuestiones muy básicas que, a su juicio, "debe conocer todo pescador recreativo incluso desde antes de dedicarse a esta actividad" ya que "entre todos tenemos que dar ejemplo en nuestros vídeos porque de ello depende su sostenimiento".

Por último, asegura, una de sus máximas en esto de la pesca recreativa es que "nunca hay que sentirse superior a otros compañeros, hay que ser siempre muy humildes, y sobre todo hay tener mucho empeño, ganas, interés y dedicación por esta actividad". "Estos elementos -concluye- deben ser los únicos que definan al buen pescador, y no quien más capturas logra".