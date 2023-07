Los socorristas de las playas de Huelva detectan un aumento de medusas en zonas de baño

Responsables de vigilancia y socorrismo de distintas playas onubenses afirman haber detectado en estos primeros días de verano un incremento generalizado en cuanto a la presencia de medusas en el litoral onubense, si bien también coinciden en señalar que, hasta el momento, no hay motivos para la alarma ya que dicho aumento no está siendo muy significativo, y porque la totalidad de los ejemplares detectados no se corresponden con especies peligrosas.

En este sentido, todos han coincidido en precisar que la inmensa mayoría de estas medusas son de la especie Rhizostoma Pulmo, más conocida comúnmente como agua mala, cuya umbrela tiene una medida de entre 60 y 100 centímetros de diámetro y cuya peligrosidad es media, y por tanto no peligrosa. Las costas de Huelva, además, forman parte del hábitat de este tipo de medusa, cuyo aumento "podría responder al aumento de la temperatura media del agua", según precisan algunos.

En el caso de las playas de Punta Umbría, unas de las más concurridas de la provincia onubense, la coordinadora de Playas y técnica de Protección Civil del Ayuntamiento de dicha localidad costera, Maribel Gómez, ha indicado a Huelva Información que esta situación ha motivado que, desde el pasado día 24 de junio, los puestos de vigilancia hayan tenido que izar la bandera amarilla por presencia de medusas en cinco ocasiones, sobre todo cuando hay mayor presencia de bañistas en las playas, y cuando la bajante de la marea coincide con horas centrales del día, que es "cuando más presencia se detecta de estos animales".

Igualmente ha indicado que, por tal motivo, ha aumentado este verano las atenciones por picadura de esta especie de medusa en los distintos puestos de socorrismo desplegados en las playas puntaumbrieñas, pero "nunca por otras especies más peligrosas", como es el caso de la carabela portuguesa (Physalia physalis), de la que, como han precisado a este diario el resto de responsables de playas, "aún no hemos podido documentar su presencia" en lo que llevamos de verano en las zonas de baño onubenses.

Los responsables de playa, aunque manifiestan entender "cierta preocupación por parte de los bañistas", también quieren dejar claro que las medusas detectadas hasta el momento "están en su hábitat y sirven de alimento a otras especies marinas, por lo que no podemos retirarlas de las playas".

RECOMENDACIONES ANTE LA PICADURA DE UNA MEDUSA

La principal recomendación en caso de picadura de una medusa es, en primer lugar, acudir al puesto de socorrismo más cercano con el objeto de recibir la atención más adecuada según cada caso. Así lo indica Maribel Gómez, quien añade que, en dichos lugares la atención la realiza personal formado, que lo primero que hacen es una limpieza de la zona afectada con agua salada o suero fisiológico "a toques y en ningún caso restregando", con el objeto de aliviar el picor, a lo que añade que "nunca debe usarse agua dulce, vinagre u otros productos no adecuados".

Posteriormente se aplica una solución yodada con alcohol al 70 por ciento que tiene como finalidad neutralizar el efecto del veneno; y finalmente aplicar una pomada antihistamínica -tipo Fenergan-, con el objeto de "aportar frescor" a la zona afectada.

Por otra parte, concluye, los socorristas valoran caso a caso y, si la zona afectada es muy extensa, si se trata de menores, o si se sospecha sobre la existencia de alguna alergia, se envía a la persona afectada al centro de salud más cercano para que reciba una atención más precisa y acorde con la situación.