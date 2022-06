San Juan del Puerto celebra sus fiestas patronales

San Juan del Puerto está oficialmente en fiestas desde la noche de este jueves. Con el Patio de Casetas del recinto ferial a rebosar de público, se produjo el pistoletazo de salida a las fiestas de San Juan Bautista 2022 con el acto de coronación y pregón. A las siete y media de la tarde, las autoridades, acompañadas de la Banda Municipal de Música Villa de San Juan se trasladaron hasta la calle Toneleros para recoger a la Corte de Honor 2019. En la iglesia la Corte saliente realizó una ofrenda floral que culminó con el Himno al patrón sanjuanero.

El público en la calle Trigueros esperaba la llegada del cortejo que llegaría hasta la casa de quien posteriormente sería coronada la Reina de las Fiestas: Alba del Rocío González Cascales, que junto a sus doce damas dieron el toque acostumbrado de elegancia a este primer día.

Puntualmente, el quincuagésimo acto protocolario comenzaba con un vídeo recordatorio de los dos últimos años de pandemia y fueron Aurora Vélez y Miguel Beltrán los mantenedores del mismo. La alcaldesa señaló en su intervención que “cuando la tormenta pase, te pido San Juan Bautista que devuelvas a tu pueblo la alegría y la sonrisa” enfatizó Rocío Cárdenas. Se proyectó un recordatorio de las 50 reinas de las fiestas con las que ya cuenta el municipio.

La reina saliente, Ángela González, señaló en su despedida “la luna brilla más fuerte que nunca, San Juan del Puerto luce sus mejores galas, espléndido como cada junio y sus gentes se entregan ávidas de honrar a su patrón”. En esta línea, la quincuagésimo reina, Alba del Rocío González, se acordó de sus familiares y agradeció al pueblo la acogida “celebremos cada instante paladeando cada pequeño momento que esta fiesta nos depare” -subrayó.

Tras imponer las bandas a las doce Damas de Honor tenía lugar la segunda parte con el pregón que fue presentado por David Barrado quien destacó de Pepe, su padre, el haber compartido tantos momentos con él. Pepe, el pregonero, realizó un recorrido de los distintos pasajes de los que se componen las fiestas sanjuanistas, terminando con “si me das a elegir entre tu y la gloria… ¡ay! San Juan, me quedo contigo, con tus calles y plazas, con tu historia, con tus fiestas, con el pregonero de la verdad, me quedo con San Juan Bautista, me quedo con San Juan del Puerto” -manifestó. Tras sus palabras se realizó la cuenta atrás para el encendido del alumbrado que fue acogido con fuertes aplausos y el vals que puso el broche a la primera noche de las fiestas más extensas de la historia.

Este viernes, dentro de la programación taurina, las ocho vaquillas vendrán de la ganadería de Millares y otras 3 vacas del tramo de la mañana serán de Antonio del Carmen. Al final de la capea en la Plaza de los Toros, Guillermo Luna toreará un novillo y si en la Caseta Municipal de Mayores actuará Laura Gallego (23:30), el escenario del Patio de Casetas acogerá el concierto del onubense Sergio Contreras (1:30) quien dará paso al DJ Janku de 4 a 7 de la madrugada.