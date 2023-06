San Juan del Puerto adelanta la apertura de sus piscinas públicas para combatir el sofocante calor

Las Piscinas Municipales de Verano de San Juan del Puerto abrirán sus puertas este viernes 30 de junio y no se cerrarán hasta el 31 de agosto. Ayer martes, los concejales electos Miguel Beltrán y Horacio Valverde, junto al coordinador del Área de Deportes, José Manuel García, visitaron este sus instalaciones para comprobar el estado de los trabajos que ultiman los operarios municipales para que las piscinas del ‘Pepe San Andrés’ estén en perfecto estado de revista.

Según Beltrán “vamos a adelantar su apertura un día, los precios no varían respecto a los aprobados en las ordenanzas municipales en 2016, con los que favorecemos siempre a los socios empadronados en el municipio”. El departamento de Servicios Municipales, Mantenimiento y Jardinería ha hecho de que las instalaciones están prácticamente a punto para el disfrute de todos “hemos hecho el esfuerzo de contar con un total de once socorristas y hemos dotado a las piscinas de césped artificial en las denominadas zonas de playa ” -ha explicado.

Los horarios del baño libre serán de lunes a viernes de 14 a 20:00, y de 12 a 20:00 los sábados, domingos y 15 de agosto. Por las mañanas, albergará los cursos infantiles de natación desarrollados en invierno en la piscina cubierta, la cual, seguirá prestando servicio en esta época estival. Las piscinas del Pepe San Andrés serán utilizadas por el alumnado de la Escuela de Verano; la Escuela Multiaventura en la que se incluyen rocódromos, Centro Deportivo o actividades náuticas dirigidas a los nacidos entre 2010 y 2006 y que no tienen cabida en la Escuela de Verano por su edad, así como por otros colectivos como personas con discapacidad.

Las entradas y abonos para acceder a las Piscinas de Verano de San Juan del Puerto se adquirirán en el Pabellón Municipal de Deportes, de lunes a viernes de 9:30 a 13:30. En caso de que no se vendieran todas las que el aforo permite, las sobrantes se pondrán a la venta en la propia Piscina.

Tarifas para el baño libre mantenidas desde el año 2016:

Menores de 12 años, pensionistas o personas con alguna discapacidad o minusvalía para un solo baño: 1euros, si la persona es socia, 2 euros si no lo es y 4 euros si no está empadronada; para 10 baños: 8 euros si la persona es socia, 16 euros si no lo es y 32 euros si no está empadronada; y para 20 baños: 16 euros si es socia, 32 euros si no lo es y 64 euros si no está empadronada.

Para el resto de usuarios, para un solo baño: 2 euros si la persona es socia, 4 euros si no lo es y 8 euros si no está empadronada; para 10 baños: 18 euros si la persona es socia, 36 si no lo es y 72 euros si no está empadronada; y para 20 baños: 36 euros si es socia, 72 euros si no lo es y 144 euros si no está empadronada.

Más información en el 959-707054 del Pabellón o el mismo terminado en 55 del Centro Deportivo.