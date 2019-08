San Bartolomé estrena paso con motivo de su festividad en Nerva

San Bartolomé, Patrón y Alcalde Perpetuo de Nerva, estrena nuevo paso el día de su Festividad. Así lo ha hecho en la misa solemne que ha tenido lugar en la parroquia que lleva su nombre y podrán seguir sus devotos durante la procesión por las principales calles de la localidad minera, acompañado por autoridades locales, representantes de Hermandades, y la banda de música Villa de Nerva.

El hermano mayor de la Hermandad de San Bartolomé de Nerva, Miguel Ángel Vázquez, cierra su mandato al frente de la Junta de Gobierno con uno de sus principales objetivos cumplido y el agradecimiento a todos cuantos han contribuido a la consecución del mismo.

En la solemne misa, presidida por Pawel Kaim y concelebrada por los hijos de Nerva, Diego Capado y Antonio Fidalgo, el cura-párroco local apeló al verdadero significado de la palabra devoto. “Ser devoto de un santo es pedir a Dios por su intercesión, y también seguir su ejemplo, es decir tratar de vivir así como viviría San Bartolomé”, dijo en su homilía.

El Evangelio no dice mucho sobre la vida de San Bartolomé. Vivió en el primer siglo, era de Caná. Fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Y se conoció como Natanael. Fue uno de los discípulos a los que Jesús se apareció en el mar de Tiberiades, después de su resurrección. San Bartolomé se marchó a predicar el evangelio a la Indica, donde dejó una copia del Evangelio de Mateo en arameo. En el mundo del arte se le suele representar con un gran cuchillo en su mano derecha, aludiendo a su martirio, pues según el martirologio fue degollado vivo. También aparece despellejado en pinturas, mostrando su piel cogida del brazo, como si se tratara de una prenda de vestir.

Kaim mostró a los feligreses que abarrotaban la iglesia el camino para seguir los pasos de San Bartolomé. “Seguramente no será esperando que alguien nos quite la piel. San Bartolomé nos enseña a ser firmes en nuestra fe. Y esto no es solo salir en la procesión del 24 de agosto. Ser firme significa vivir en la comunión con Jesús toda la vida, es decir recibir los sacramentos, participar en las misas dominicales, confesarse, pero también predicar con la vida y defender los valores cristianos. No merece llamarse devoto de San Bartolomé el que es cobarde en su fe, el que dice, “creo en Dios” y no lo practica o esta de acuerdo con los valores contrarios a nuestra fe”, infirió.