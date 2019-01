San Antonio Abad recorre Trigueros entre vítores y tiradas

En la vida del triguereño hay muchos momentos especiales, uno de ellos es la visita de San Antonio Abad a su casa. Los que lo pueden contar se han topado con este sentimiento un año más durante la procesión de este domingo; los que no, lo han hecho desde algún otro lugar donde también llega la devoción por el santo patrón de Trigueros.

El día grande de la festividad se despertó como todos, incesante. La alegre diana que anima el alma del municipio dio rápidamente paso a la tradicional bendición de animales, al canto y a la procesión de tercia por las calles del centro y a la función eucarística en honor a San Antón.

Al término de ésta, pasado el mediodía, el alcalde, Cristóbal Romero, entregaba la imagen del Patrón a todos los triguereños, envolviendo el momento de especial significado. Bajo el ¡Viva San Antonio Abad, vivan los triguereños!, el Santo cruzó el dintel de la parroquia y se arropó con sus vecinos, devotos y otros visitantes.

A partir de ese momento, la imagen sobre su paso de plata se dispuso a recorrer todas las calles, a visitar todas aquellas casas dispuestas a recibirlo, a entrar en la solemnidad de los organismos oficiales, colegios, peñas, y como no, el cementerio. Allí donde los que no pueden disfrutar en vida de su Santo esperan hasta la madrugada para sentirlo. Más de 30 horas de procesión en las que no se abandona al Patrón bajo ningún concepto.

Al paso de la figura de San Antonio, en algunas viviendas, como ofrenda, se producen las archiconocidas tiradas. Concretamente 27, récord histórico de lanzamientos. Vecinos arrojan desde ventanas y balcones roscas (símbolo de las fiestas), panes, embutidos y un repertorio de productos a la multitud que se cobija en la calle. Es todo un arte. Los más intrépidos se unen en grupo y se suben sobre plataformas reuniendo un auténtico botín. Al lado, el Santo agradece la ofrenda y espera para proseguir su camino.

Junto a la procesión, el otro gran instante de las fiestas patronales triguereñas es el traslado de San Antonio Abad desde su ermita a la iglesia. Se celebró durante la tarde del pasado sábado. Tras varios días de tributos eclesiásticos y quemas de esperanzas en las calles del municipio, el santo se unió con los triguereños.

Algo más de 300 metros de recorrido, abarrotado por la multitud de fieles que se agolparon al paso del Santo por la calle Andalucía. Desde bien temprano, los más jóvenes se aferraban a las rejas de la casa de San Antonio esperando uno de los momentos más emotivos y espectaculares del fin de semana.

Otro año más, de nuevo sobre los hombros de sus fieles, la imagen de San Antón caminaba unas veces erguida, otras veces anclada, camino de la Iglesia que también lleva su nombre. El paso de San Antonio Abad avanzaba entre vítores, mecidas y cantos. Los costaleros del momento se relevaban bajo su manto, al mismo tiempo que otros vecinos recordaban desde la emoción otros traslados sobre sus balcones.

Así, el Santo Patrón de Trigueros continuó con su peregrinar hasta la Iglesia. Una vez allí, la fijación de la figura de San Antonio Abad presidía la última novena. El día finalizaba con una quema de fuegos artificiales.Las fiestas patronales triguereñas concluyen hoy con el descanso del patrón en su capilla. Será bien entrada la tarde, pero aún así continuarán las tiradas. La más especial, desde el Ayuntamiento. Al final, los fuegos de artificio y la típica ‘escapailla’, donde el paso ignora la hora de entrada a su santuario y quiere seguir recorriendo Trigueros a los hombros de sus fieles.

Ya en la noche del miércoles tendrá lugar en la puerta de la Casa Consistorial el tradicional sorteo de los cerdos de San Antonio. Este año, envueltos en polémica después de que un colectivo animalista, la Abogacía Andaluza por la Defensa Animal, haya presentado una denuncia contra el Consistorio y la cooperativa olivarera de la localidad OleoCampiña por la rifa de los cochinos del Santo. Una actividad, según esta organización, prohibida por ley desde el año 2003.