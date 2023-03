Salud insiste en que el Hospital de Riotinto "no ha cerrado" un ala de hospitalización

Vecinos de la provincia de Huelva se han concentrado este lunes a las puertas del Hospital General de Riotinto ante el 'cierre' de la planta de Medicina Interna, un hecho que el Área de Gestión Sanitaria Norte de Huelva insiste en desmentir. Tanto es así que, según la directora gerente del Área, Mari Paz Pérez, "es absolutamente falso que se haya cerrado un ala y mucho una planta de hospitalización".

Cada año, con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, Huelva asiste a un recrudecimiento de las patologías respiratorias, lo que se traduce en la puesta en marcha de los planes de alta frecuentación en todos los centros. Esto implica la activación de nuevos espacios asistenciales para dar respuesta a la mayor demanda de pacientes, de modo que, apunta Pérez, "los recursos hospitalarios se adaptan continuamente a las necesidades asistenciales y a las patologías más prevalentes en cada momento".

Concretamente, la citada concentración viene motivada por el cierre de un ala que, con motivo de este plan de alta frecuentación, "atendía a pacientes Covid", tal y como remarcan a este diario fuentes de Salud. Es por ello que, una vez han salido todos estos pacientes, "por motivos de organización el personal de esta zona se ha destinado a otras unidades del centro donde resultan necesarios estos efectivos".

En cualquier caso, insisten desde Salud y Consumo, todos los recursos establecidos en el plan de alta frecuentación se mantienen "preparados" para volverse a activar en caso necesario "y se cuenta con la dotación de profesionales adecuada para responder a la demanda si se produjera un nuevo aumento de los ingresos".

De otro lado, la gerente del Área Sanitaria Norte se ha querido referir a las protestas por falta de personal indicando que "es completamente falso, puesto que se mantienen las contrataciones realizadas en el centro dentro del plan de alta frecuentación". De hecho, añade, "hay 50 enfermeras más respecto a los últimos años".

Sobre la concentración, conviene apuntar que la protesta ha estado respaldada por los alcaldes de los siete municipios de la comarca de la Cuenca Minera de Huelva, quienes ya el pasado viernes mostraron su rechazo a esta medida que achacaban al objetivo de "abaratar costes y no enfrentarse a la falta de personal".

En la misma ha participado el parlamentario andaluz y portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Enrique Gaviño, quien ha manifestado que el Gobierno de Moreno Bonilla se está convirtiendo en "la segunda pandemia que estamos sufriendo después del covid" en Andalucía, porque lo que está ocurriendo es, a su juicio, "un problema grave para la salud de los andaluces y se está cebando especialmente con la salud de los onubenses".

Por su parte, la alcaldesa de Riotinto, Rocío Díaz, ha indicado que "el pueblo ha salido a la calle y lo único que reivindicamos es que no nos desmantelen nuestro hospital, necesitamos que se mantengan los servicios, que la calidad asistencial no baje y sea acorde con una población envejecida". Por ello, ha asegurado que "no vamos a quedarnos quietos ni callados ante esta injusticia. Pedimos un hospital digno y una sanidad digna y no consentiremos que se siga recortando en beneficio de unas empresas".

La alcaldesa ha dicho que está esperando una audiencia con la delegada territorial de Salud y Consumo, Manuela Caro, a quien le ha reprochado "no haber recibido de ella ninguna comunicación previa al 'cierre' de esa planta" y "nos hemos enterado en la calle, por los profesionales y por los pacientes, de lo que estaba pasando, lo que demuestra que los alcaldes no somos nada para ella"