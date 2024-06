¿Sabías que un británico nacido en Minas de Riotinto participó en el desembarco de Normandía?

Durante este mes se celebra el 80 aniversario del desembarco de Normandía, operación militar de la Segunda Guerra Mundial que permitió abrir el frente occidental en la lucha contra la ocupación de Europa por parte del Tercer Reich alemán. Lo que no era conocido en nuestra provincia es que un onubense nacido en Minas de Riotinto participó de forma activa en este evento, la mayor invasión naval, anfibia y aerotransportada combinada de la historia.

Lo ha sacado a la luz la investigación llevada a cabo por Alberto Rubio Díaz, autor del libro Viaje a la Extraordinaria Historia de los Ingleses de la Old England House, publicado por Río de Tinta Books. A través de cinco relatos biográficos narra la historia de cinco familias británicas que vivieron durante el s. XX en una de las casas del barrio inglés de Bella Vista, en Minas de Riotinto, hoy un alojamiento turístico de Categoría Superior.

Una de estas familias era la de los Vardy, que vivieron en Riotinto entre 1908 y 1917, y en esta casa en particular desde 1913. El padre de familia, Henry Harold, trabajaba como subteniente de tráfico ferroviario para la conocida empresa británica que explotaba las minas desde el s XIX, la Riotinto Company Limited, y es uno de los nombres que son recordados en el memorial a los miembros del staff de esta empresa caídos en la Primera Guerra Mundial, situado en el mismo barrio de Bella Vista; único monumento en España que recuerda a fallecidos en esa contienda, realizado con una columna y piedras extraidas de una cercana necrópolis romana. Henry Harold, que tuvo una novelesca e intrigante vida plagada de misterios y secretos, es contada en el relato sobre su familia El secreto de los Vardy, pero aquí vamos a hablar de uno de los cuatro hijos que tuvo en Riotinto con su mujer Margaret Katherine: Harold Trayton Vardy.

El riotinteño Harold Trayton Vardy nació en la casa número 2 (actual número 8) del barrio inglés de Bella Vista el 21 de septiembre de 1910. Abandonó la tierra que le vio nacer en 1916, acompañando a su madre en su regreso a Inglaterra. Vivió y trabajó en Londres en el sector eléctrico hasta que el 1 de abril de 1943 decidió alistarse voluntario en el ejército británico para combatir en la Segunda Guerra Mundial. Fue destinado al regimiento de los Sherwood Rangers Yeomanry, dentro de una tropa de tanques de combate, en la cual Trayton formaba parte de la tripulación de uno de ellos con tareas de reconocimiento.

El conocido como día D tuvo lugar el 6 de junio de 1944, pasando a la historia como el primer día del desembarco de Normandía, que tenía el nombre en clave de Operación Overlord, conocida como la batalla de Normandía. El desembarco solo acababa de empezar, pues por sus playas iban a entrar en las siguientes semanas 2 millones y medio de hombres, 500.000 vehículos y 4 millones de toneladas de armas, municiones, combustible, comida, material sanitario, etc. Trayton accedió con su tanque y compañeros a través del puerto artificial de Arromanches, construído en la playa con el nombre en clave Gold, justo una semana después del día D, el 13 de junio. Ese día se reunió con el resto de su regimiento en Bayeux, la primera localidad liberada y donde, al día siguiente, el líder de la Francia Libre, Charles De Gaulle, pronunció un histórico discurso, el cual, posiblemente, nuestro protagonista presenció. El día 16 partieron de Bayeux para combatir en diferentes batallas relacionadas con la toma de la ciudad de Caen. En el avance hacía la región de Bretaña, en los inicios de la Operación Blucoat, concretamente el día 2 de agosto, Trayton cayó herido, siendo desembarcado en Reino Unido el día 5 para ser tratado de sus heridas. por lo que no estuvo presente con sus compañeros cuando marcaron el hito de ser la primera unidad británica en ingresar en territorio alemán.

Aunque no pudieron extraerle toda la metralla de su cuerpo, algo que le preocuparía el resto de su vida, tras una convalecencia de tres meses fue asignado a otra unidad activa. Para entonces la guerra estaba cerca de terminar y, probablemente por su conocimiento de alemán, Trayton fue asignado como agente de Inteligencia en labores de espionaje dentro de Alemanía, en misiones para tratar de localizar y detener a miembros del partido Nazi. Allí, en la ciudad de Duisburgo, fue retratado con su uniforme militar por un fotógrafo de estudio alemán llamado R. Gerling, magnífica fotografía que ha merecido ser la portada del libro donde podrá descubrir el resto de detalles de su vida, de la de su familia y del resto de ingleses que han vivido en la Old England House: La Extraordinaria Historia de los Ingleses de la Old England House».

Tras la guerra, el riotinteño emigró con su familia a Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde falleció en 1983 y donde vive actualmente su hija Sally, de 86 años de edad.