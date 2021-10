Romero confía en que Madrid cambie a su barrio 26 el nombre erróneo de 'Palos de Moguer' por 'Palos de la Frontera'

"Por fin vemos como poco a poco se hace justicia con nuestra ciudad y con nuestra historia , aunque aún queda mucho por hacer", añade Carmelo Romero, ya que "aún hay ciudades con este error en sus calles", por lo que "es un trabajo arduo, porque es muy difícil explicar y convencer a alguien de que lo que ha estudiado de pequeño no es correcto".

Sobre el asunto, el primer edil de Palos de la Frontera señaló ayer en declaraciones a Huelva Información que "la corrección del nombre de este barrio madrileño no es un tema nuevo, más bien viene de lejos", a lo que añadió que "hace años, desde el Ayuntamiento de Palos nos pusimos en contacto con el Consistorio madrileño para corregir este error histórico y, afortunadamente, estos son sus frutos".

El proceso de cambio de nomenclatura no resulta fácil , y se inició en el año 2018. Ahora, para su culminación, es necesario que el Pleno de Cibeles acuerde la modificación del Anexo del Reglamento Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los Distritos del Ayuntamiento de Madrid.

Un error histórico

La incorrecta nomenclatura de 'Palos de Moguer' es un fallo histórico que indigna desde hace siglos a los vecinos de Palos de la Frontera. Según los historiadores, el origen del malentendido se encuentra en el año 1552, cuando uno de los cronistas de la conquista de América, Francisco López de Gómara, introdujo en su 'Historia general de las Indias' el concepto 'Palos de Moguer', asumiendo de forma equivocada que la primera era una pedanía de la vecina Moguer. Y aunque el cronista solo mencionó el topónimo erróneo en dos ocasiones en las 250 páginas de su obra, la popularidad de ésta hizo que el error se haya extendido hasta nuestros días.

Por su parte para el historiador Julio Izquierdo Labrado "el error surge antes, en la época en la que los Reyes Católicos estaban organizando el viaje de Colón" ya que "a menudo enviaban cartas con dos remitentes, 'Palos et Moguer', pidiendo a ambos pueblos alimentos, pertrechos y recursos humanos para la expedición". Según Izquierdo Labrado, ese 'et', que se refería a 'Palos y Moguer', fue el que los cronistas interpretaron como 'de', dando lugar al error. Finalmente afirma que no solo fue López de Gómara, sino que Gonzalo Fernández de Oviedo, el otro gran cronista del Descubrimiento, también reprodujo el error".

De estos hechos el error saltó a enciclopedias y libros de texto de todo el Mundo, ampliándose así su difusión. Según concluye Izquierdo Labrado, solo los casos excepcionales que trabajaron sobre el terreno -National Geographic y el Ejército español- no reprodujeron un error que ha llegado hasta nuestros días.