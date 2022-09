Riotinto y El Campillo muestran el malestar vecinal ante la utilización de cohetes antigranizo por parte de Organic Citrus

La alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, ha trasladado esta mañana a la empresa Organic Citrus el malestar y preocupación vecinal por la utilización de cohetes antigranizo para la dispersión de nubes que podría haber alejado las lluvias previstas por Aemet para la zona durante el día de ayer, que finalmente se saldó sin precipitaciones.

En la misiva enviada por la administración local riotinteña a la empresa hortofrutícola, ruegan que consideren la situación, “cada vez más preocupante”, debido a la preocupación existente entre la ciudadanía “por la sequía que concierne, ya no solo a la Cuenca Minera, sino a la geografía onubense en general”.

Desde la Alcaldía del Ayuntamiento de Minas de Riotinto aseguran que, “en ningún caso vamos a consentir que se sigan realizando las maniobras que se encuentran disipando el agua prevista por los modelos meteorológicos que tanta falta hace, por lo que queremos pedir las explicaciones pertinentes sobre el lanzamiento de cohetes antigranizo que emplea para ello”.

A la primera edil riotinteña no le parece admisible, bajo ningún concepto, que “la propulsión del dispositivo en cuestión provocada por una carga explosiva, consiga que una vez el cohete alcance la nube, el contenido químico que porta en su interior provoque que el granizo se desintegre, ya que este el que atrae las moléculas de agua”. Y no solo eso, sino que, “la explosión también hace que la nube se desplace, por lo que además de evitar la tormenta de granizo, provoca que la nube se aleje y el agua tan necesitada no caiga en esta zona”. Díaz añade que, “ya nos ocurrió el invierno pasado varias veces y no queremos que este año continúe la situación”.

El Ayuntamiento de Minas de Riotinto ha trasladado las quejas a la compañía hortofrutícola a pesar de que la empresa no tiene sede fiscal en la localidad minera. Sin embargo, la afectación de la práctica a la que se hace referencia sí que afecta directamente a al municipio. Por eso, exigen que se les den las oportunas explicaciones por parte de la empresa, “y se aleje de esta práctica tan nociva para el bienestar de nuestros vecinos y vecinas, así como del propio medioambiente”.

Por su parte, el alcalde de El Campillo, Juan Carlos Jiménez, en cuyo término sí que tiene domiciliada su sede fiscal la empresa, ha manifestado a través de las redes sociales, su decisión de trabajar junto a la alcaldesa riotinteña para solventar la situación que tanto preocupa a la ciudadanía de ambas localidades: “Esta mañana hemos estado reunidos en el Ayuntamiento de Minas de Riotinto con su alcaldesa, Rocío Díaz, afrontando el tema del lanzamiento de cohetes antigranizos de la empresa Organic Citrus (antigua Rio Tinto Fruit) que tanto malestar está creando entre nuestros vecinos y vecinas por las consecuencias que arrastra en tiempos de sequía. Nos hemos puesto en contacto con las personas competentes en la materia y llegaremos hasta el final de este asunto para velar tanto por el bienestar de los que conformamos esta comarca como por nuestro medioambiente”.

Según ha podido saber esta redacción, la empresa hortofrutícola, “principal interesada en que no se vaya el agua”, responderá a las inquietudes de la administración local riotinteña en cuanto recaben toda la información de los técnicos especializados en granizo y les llegue la carta de la administración de forma oficial, publicada hoy en redes sociales por el Ayuntamiento de Minas de Riotinto.