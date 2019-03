Un joven cazador local rescata al águila ratonera que halló en un pinar sin poder volar

El joven cazador cartayero José Ángel Rodríguez, de 32 años, rescató ayer de una muerte prácticamente asegurada a un ejemplar adulto, pero joven, de águila ratonera, al que halló en un pinar de Cartaya aparentemente en buen estado, pero muy delgado y sin fuerzas para emprender el vuelo.

Según ha narrado el propio José Ángel Rodríguez a Huelva Información, el hallazgo de la rapaz se produjo sobre las 17:00 de ayer en un paraje conocido como Acero de los Colmenares, situado en el pinar cartayero de El Menajo, cuando se dirigía en coche hacia una de las fincas en las que trabaja como técnico agrícola en la localidad.

"Mi afición por la caza y pasión por el campo me lleva a ir siempre observando y disfrutando del monte, lo que me permitió poder ver como una rapaz estaba posada sobre el tocón de un pino con un comportamiento un poco extraño", ha señalado, a lo que añade que "paré el coche y me acerqué, comprobando que el ave intentaba huir, pero a saltos, porque no podía emprender el vuelo".

Tras perseguirla unos metros pudo capturarla "con la ayuda de un chaquetón que le eché por encima y con mucho cuidado ya que estas rapaces tienen un pico y unas garras muy afiladas, con los que pueden llegar a hacer bastante daño al intentar defenderse".

José Ángel Rodríguez llamó inmediatamente al cuartel de la Guardia Civil de Cartaya, donde le dijeron que no se preocupara, ya que ellos se pondrían en contacto con Medio Ambiente para que se hiciese cargo del asunto.

Se puso entonces en marcha un operativo, apunta el cazador cartayero, "aunque me preguntaron si podía hacerme cargo de la ratonera solo esa noche, ya que los técnicos de Medio Ambiente pasarían a recogerla a la mañana siguiente, ante lo cual no objeté ningún problema".

El feliz desenlace tuvo lugar finalmente a primera hora de la mañana de hoy, cuando dos técnicos de Medio Ambiente recogieron la rapaz en Cartaya, la cual fue trasladada al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Huelva, y cuando éstos le mostraron al joven cazador cartayero su confianza en que "tiene muchas posibilidades de salir adelante ya que no presenta heridas o rotura de algún ala, así como su plumaje está en perfecto estado, y lo único que aparentemente tiene es que se encuentra muy débil y está muy delgada".

El cazador cartayero ha querido aprovechar estos hechos para señalar que "la mentalidad de los cazadores hacia las aves de presa está cambiando muchísimo en los últimos años, ya que cada vez somos más conscientes de que su presencia en nuestros montes es importantísima para el mantenimiento de los ecosistemas naturales".

El joven cartayero José Ángel Rodríguez logró el mes pasado el segundo puesto en la clasificación general del Campeonato Nacional BBI (Beretta-Benelli Ibérica) que se disputó en Alcubillas, una pedanía del municipio de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).

Asimismo, el deportista de Cartaya, uno de los dos únicos representantes onubenses en una competición donde participaron medio centenar de cazadores de una veintena de provincias españolas, se alzó con el primer puesto en uno de los dos equipos en los que se dividió el torneo.