Reivindican la figura del onubense que avistó por primera vez el estrecho de Magallanes

Mañana se cumplen exactamente 500 años desde que partiera de Sevilla la expedición que, formada por cinco buques y 265 hombres, y que bajo el mando del militar, explorador, marino y navegante portugués Fernando de Magallanes, completó la primera circunnavegación de la Tierra de la historia.

Una efemérides que los aventureros madrileños Carlos Pecker y Pepe Vozmediano, han querido aprovechar para homenajear a los 18 únicos marinos que regresaron vivos a España tras completar la gesta, a bordo de un único buque, la nao Victoria, y bajo el mando del marino de Guetaria (Guipúzcoa) Juan Sebastián Elcano, que quedó al frente de la expedición tras la muerte de Magallanes el 27 de abril de 1521 en Filipinas.

Es por ello por lo que el periodista, escritor y realizador Carlos Pecker, junto con el informático José Vozmediano, iniciaron el pasado 30 de mayo en Zaráuz (Euskadi) una ruta a pie de 2.000 kilómetros que les está llevando a recorrer este verano los municipios tanto españoles, como portugueses, de los que son originarios cada uno de los 18 marinos que, tras la gesta, regresaron con Elcano a bordo de la nao Victoria.

La expedición de Pecker y Vozmediano lleva por nombre ‘Ruta de los 18 Héroes’, en honor a dichos marinos, entre los que había dos onubenses: Antón Hernández Colmenero, cuya localidad natal podría ser Ayamonte –aunque esto no ha podido ser constatado-, y Juan Rodríguez, cuya procedencia concreta se desconoce.

De ahí la presencia de los dos exploradores madrileños estos días en nuestra provincia, donde entre otros lugares han visitado la réplica de la nao Victoria que desde hace unos meses construye la Fundación Nao Victoria en unos astilleros de Punta Umbría, la cual tras el verano se convertirá en un museo flotante junto a la Torre del Oro de la capital hispalense, con el objeto de dar a conocer la gesta de Magallanes-Elcano, coincidiendo con su 500 aniversario.

Huelva Información ha estado en los astilleros puntaumbrieños con Pecker y Vozmediano, los cuales sobre todo han querido reivindicar la figura del onubense Ocasio Alonso, quien según las crónicas de la época fue, junto con el emeritense Hernando de Bustamante, y otro marino más, la primera persona de la historia en avistar el océano Pacífico tras encontrar un paso entre las rocas, que a la postre pasó a llamarse estrecho de Magallanes.

Todo ello, apunta Pecker, a pesar de que el expedicionario onubense, natural de Bollullos Par del Condado, no llegó a España a bordo de la nao Victoria con Elcano -no formando por tanto parte del grupo de los 18 héroes-, ya que fue apresado en las islas de Cabo Verde (África) por los portugueses. No obstante, prosigue Pecker, "regresó posteriormente, después de ser extraditado por las autoridades lusas".

Pecker insiste en este sentido que "debemos darles tanto a Ocasio Alonso como a Hernando de Bustamante, el lugar que les corresponde en la historia, y por ello pienso que el paso entre el Atlántico y el Pacífico, conocido por todos como estrecho de Magallanes, debería llevar sus nombres por ser estos dos marinos sus auténticos descubridores".

Ocasio Alonso nació en Bollullos Par del Condado alrededor del año 1488. Su decisión e inquietudes le llevaron a embarcar en la expedición de Magallanes como marinero de la nao Santiago, la cual se hundió el 22 de mayo de 1524, pasando el bollullero a formar parte de la tripulación de la nao Victoria, igualmente como marinero.

Fruto de su carácter activo, inquieto y predispuesto, tuvo su gran momento cuando, junto con el lombardero de la nao Victoria y el barbero-cirujano de la Concepción -el emeritense Hernando de Bustamante-, fue designado por Magallanes para desembarcar a tierra en una chalupa con el objetivo de orientar a la expedición en el trazado por el que debían seguir la ruta. Tras penetrar en el estrecho y subir a una colina con forma de campana -bautizada después como Campana de Roldán-, lo que divisaron al llegar a la cima fue otro mar, por el que continuaron y al que llamaron Pacífico por la tranquilidad de sus aguas. Casi sin saberlo, habían sido los primeros hombres en avistar el estrecho de Magallanes.

Carlos Pecker también han visitado estos días el Ayuntamiento de Huelva, donde hicieron entrega de dos placas conmemorativas con el objeto de homenajear a los dos onubenses que sí regresaron con Elcano: Antón Hernández Colmenero y Juan Rodríguez, los cuales sobrevivieron a una gesta que cambió las relaciones comerciales y sociales de la humanidad, inaugurando el concepto de globalización.

En este sentido hay que destacar que Huelva es la provincia que más marineros aportó a la expedición ya que fueron 33 los onubenses de una tripulación integrada por un total de 265 personas.

La ‘Ruta de los 18 Héroes’ concluirá en Sevilla este sábado tras cubrir a pie unos 2.000 kilómetros desde su inicio en Zaráuz (30 de mayo) y Guetaria (31 de mayo), pueblo natal de Juan Sebastián Elcano.

En medio, ambos aventureros madrileños han recorrido los lugares natales de los 18 marineros supervivientes, pasando de esta forma por todo el norte peninsular: Euskadi, Cantabria, Asturias y Galicia. Posteriormente bajaron por Portugal hasta Oporto, y visitaron Sabrosa, de la que es natural el propio Fernando de Magallanes. Finalmente visitaron Alcántara, en Extremadura y Huelva, antes de concluir definitivamente en Sevilla.

Carlos Pecker, impulsor de la iniciativa, señaló finalmente a este periódico que la expedición se ha desarrollado también en memoria del mítico y añorado Miguel de la Quadra Salcedo, con quien mantenía una estrecha relación de amistad, y que lo que más le ha llamado la atención durante todas estas semanas es que "la inmensa mayoría de los habitantes de los pueblos y ciudades que han ido visitando desconocía totalmente que hace 500 años, uno de sus paisanos, fue uno de los 18 héroes que regresaron con vida de tan importante gesta para la Humanidad".