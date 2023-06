Rafael Vidal Garduño, un gran geólogo al servicio de Huelva

Conocí a Rafa en la universidad, ya que fue mi alumno en la asignatura de Topografía, en la carrera de Ingeniería de Minas, aunque él ya era licenciado en Ciencias Geológicas y trabajaba como geólogo en una importante empresa del sector. Además, naturalmente, su segundo apellido me resultaba muy familiar, ya que he tenido durante muchos años un compañero de trabajo (y muy amigo), el jefe de los servicios técnicos del Ayuntamiento de Punta Umbría: José Garduño Vallecillo. Por supuesto, le pregunté si tenía algún parentesco con él y, claro, me contestó afirmativamente, pues es el hermano de su madre. Su tío Pepe es otra de las personas que tengo en mente para escribir sobre él por su gran trabajo realizado durante muchos años en Punta Umbría.

Rafael nació en Huelva en el año 1975. Sus padres, Beli y Rafael, también son de Huelva, aunque él es hijo de un gallego de la bonita y marinera ciudad de Vigo (igual que mi mujer), dedicado al mar y, por tanto, lo acompañó desde muy joven en las tareas pesqueras, hasta que cambió la mar por la tierra y trabajó en el montaje en la antigua Rio Tinto Patiño, que hoy es Atlantic Copper. Su madre, ama de casa, de la familia Garduño del Conquero.

Rafa tiene dos hermanos, Oliver y Sergio, y su infancia transcurrió en el Polígono San Sebastián, estudiando sus primeras letras en el Colegio Virgen del Pilar. Después hizo el bachiller en el Instituto Diego de Guzmán y Quesada, donde tuvo la suerte de conocer a una chica encantadora, Bárbara Medina, que posteriormente se convertiría en su esposa y con la que tiene dos hijos, Lucas y Hugo, que son unos verdaderos apasionados del fútbol.

Punta Umbría es una población que Rafael conoce bien porque ha veraneado siempre aquí y más tarde ha trabajado y trabaja mucho haciendo estudios geotécnicos para posteriores construcciones. Ahora pasa sus veranos en El Portil.

Desde pequeño siempre fue un enamorado de la naturaleza y el medio físico, por eso eligió estudiar algo relacionado con sus gustos y, naturalmente, es muy feliz dedicándose a desarrollar trabajos sobre las ciencias de la tierra e investigar sobre ella. Y cada vez que tiene vacaciones se va de viaje, ya que tanto a Bárbara, a sus hijos y a él, les encanta viajar. Y generalmente eligen destinos de naturaleza y de montaña, ya que aprovechan para hacer deporte.

Hoy, tiene su propia empresa dedicada a lo que se ha convertido en su pasión y que no es otra cosa que la Geología. Personalmente lo sé bien porque siempre he colaborado con él, junto a otro buen compañero y amigo, Enrique González Barragán, al que también tuve de alumno hace ya 25 años y que hoy sabe más Topografía que yo. Y también suele acompañarnos en estos trabajos cada vez que puede mi hijo Javier, que, aunque es licenciado en Periodismo, le gusta mucho la Topografía también sabe ya bastante. Primero Enrique, Javier y yo hacemos la topografía y después Rafa realiza los estudios geotécnicos. Por eso siempre he visto y observado el cariño y pasión que pone en todo lo que hace.

Es tan buen geólogo que su profesión le sirvió también para obtener una plaza de profesor asociado en la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Huelva, obteniendo la máxima puntuación entre los demás candidatos aspirantes.

Numerar los múltiples trabajos importantes en los que ha participado y la gran cantidad de informes que ha realizado para proyectos de relevancia, no solo en Huelva y su provincia, sino por toda Andalucía, sería interminable y, como suelo decir, no quiero cansar al lector haciendo un currículo profesional. Se trata únicamente de reseñar solo algo de su vida profesional, mezclada con su vida personal, para que el lector conozca un poco más a la gente que, con su trabajo diario, hace que Huelva esté en primera línea por su calidad y por su buen hacer.

Mi amigo, mi gran amigo, es muy deportista y pertenece a varios clubes deportivos de atletismo y de montañismo y participa en muchas pruebas de las que se realizan en Huelva capital y en toda la provincia.

Rafael Vidal Garduño es ante todo una muy buena persona que cuida a todos sus clientes y por eso terminan siendo sus amigos. Es una persona entrañable en su trato personal y es muy cariñoso con la gente a la que quiere, entre las que tengo el honor de estar. Él no se cansa de decirme una y otra vez que para él es un privilegio el tenerme por amigo y yo trato de corresponderle, porque de verdad que soy yo el que se siente privilegiado por ser amigo de él, de Bárbara y de sus maravillosos hijos, a los que conozco desde que nacieron.