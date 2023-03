Punta Umbría da el primer paso para sustituir la red de abastecimiento de la calle Ancha

El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Punta Umbría celebrado este miércoles ha sido el último de esta legislatura. La alcaldesa Aurora Águedo ha aprovechado esta circunstancia para despedirse y “dar las gracias a todo el pueblo de Punta Umbría que desde 2007 siempre me ha acompañado y presentado su respeto”. Agradecimiento que ha hecho extensivo “a todos los compañeros y compañeras de las legislaturas de las que he formado parte, por lo mucho que me han enseñado”. Respecto al futuro, ha pedido a la futura Corporación que surja de las elecciones del 28 de mayo que “haya paz en este Salón de Plenos porque Punta Umbría la necesita, para que se pueda gobernar con solvencia”.

Dentro del orden del día, con el voto favorable del equipo de Gobierno, la negativa de UPU y la abstención de Adelante Punta Umbría – Izquierda Unida Andalucía se ha aprobado el Plan de Inversión Municipal de la localidad para la ejecución del Plan Estratégico para la Mejora de Infraestructuras Hidráulicas. Dicho plan contempla la sustitución de las redes de abastecimiento de la calle Ancha, en el tramo comprendido entre la avenida de Andalucía y la calle Montemayor.

El mismo sentido del voto ha tenido la encomienda por parte del Consistorio a Giahsa para la realización de estas obras en la calle Ancha. “Queremos que se resuelva cuanto antes este problema que afecta a vecinos y comercios de esta calle desde hace mucho tiempo y cuanto antes iniciemos este proceso, antes se podrá ejecutar, siguiendo así en nuestra línea de buscar el bienestar de nuestro pueblo”, ha dicho Daniel Ferrera, concejal delegado de Economía y Hacienda, frente a la petición de UPU de dejar este punto y el anterior sobre la mesa.

En otro orden de asuntos, con el voto unánime de toda la Corporación se ha aprobado inicialmente la nueva Ordenanza Reguladora del Taxi en el municipio, “tras muchas reuniones mantenidas con las dos asociaciones”, según ha explicado el concejal delegado del ramo, Alejandro Rodríguez “porque el documento vigente era de 1989”. La nueva normativa recoge las competencias municipales en materias como el número de licencias; nuevas tarifas de desplazamiento; o la indumentaria, color y rotulación de los vehículos y profesionales; o la ampliación del servicio en los meses de verano.

Los grupos presentes en el Pleno también han aprobado por unanimidad la cesión gratuita de un local municipal, situado en la urbanización La Marina, a la asociación histórica Romana Centuria IX Legio Hispana.

También este miércoles ha tomado posesión Víctor Manuel Ruiz González como nuevo concejal por parte del grupo Adelante Punta Umbría – Izquierda Unida Andalucía, quien ha tenido palabras de recuerdo a su “maestro Miguel Ángel González” y de reconocimiento a sus antecesores en el cargo: Sara Ureña y Juan Carlos Asencio.