Punta Umbría precintará en El Portil las calles con más riesgo de derrumbe por las mareas y el temporal

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha comenzado a precintar los accesos a la playa, así como aquellas calles más cercanas a la línea de costa, y por tanto con más riesgo de sufrir daños por las mareas vivas y los temporales que estos días están azotando el litoral onubense, y que han arrasado casi por completo la playa puntaumbrieña de El Portil, afectado también muy gravemente tanto al viario público como a las viviendas situadas en primera línea de costa.

Así lo ha señalado este jueves el alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, durante la visita que ha realizado junto con el delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta en Huelva, Pedro Yórquez, a las obras de los tramos de carril bici que conectarán El Portil con El Rompido y Los Enebrales con La Bota.

El alcalde puntaumbrieño también ha informado sobre la nueva visita que ha realizado este mismo jueves a la zona afectada junto con técnicos municipales, precisamente para hacer sobre el terreno una nueva valoración de la situación.

Según ha precisado, la medida responde "al ámbito de nuestras competencias en este caso", que según ha querido dejar claro, se centran en "preservar la seguridad de las personas", por lo que "si hay que seguir precintando accesos y calles, pues lo seguiremos haciendo en función de la variación diaria de los daños".

Hernández Cansino ha añadido que "la erosión puede llegar ya hasta la carretera, y precisamente para preservar la integridad física de las personas seguiremos precintando zonas". Y es que, "tal y como está el temporal, no nos queda más remedio que cerrar el acceso al tráfico tanto de personas como de vehículos para evitar problemas, pero más no podemos hacer porque la regeneración de las playas no está dentro de nuestras competencias".

Por otra parte ha mostrado "la indignación" del Ayuntamiento de Punta Umbría con este tema, que "desde que viene produciéndose este problema, y sobre todo desde el pico que se inició el pasado fin de semana, hemos solicitado urgentemente una reunión a la Subdelegación del Gobierno sin que por el momento hayamos obtenido respuesta a tal petición".

Y es que, según sus palabras, "a pesar de ser de su competencia, el Gobierno no ha dicho aún esta boca es mía, mientras vemos como día tras día se está perdiendo completamente la playa de El Portil", además de "el riesgo que corren cada momento que pasa los accesos a la playa y las viviendas afectadas, las cuales a pesar de las escolleras de piedras que frente a ellas han instalado sus propietarios, están siendo rodeadas por el mar, no quedando en nada esa protección, ya que si siguen avanzando las mareas el agua les va a entrar por detrás".

En este sentido ha añadido que "no sabemos si el Gobierno piensa hacer algo, o si seguirá esperando a que siga creciendo la Flecha del Rompido y que el problema se siga agravando, abandonando la playa de El Portil a su suerte".

Por último el primer edil puntaumbrieño ha afirmado desconocer la mejor solución técnica para atajar este problema: "no se si lo mejor es hacer un espigón o aportes anuales de arena", pero "lo que no puede ser es que desaparezca por completo una playa poniendo en riesgo calles y viviendas, que eso produzca un daño importantísimo en las arcas municipales ya que todos los veranos tenemos que reponer los accesos a la playa, y quien tiene la competencia no haga absolutamente nada. Eso no es de recibo", ha concluido Hernández Cansino.

LA JUNTA SE OFRECE A AYUDAR

Por su parte, el delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta en Huelva, Pedro Yórquez, interpelado por el asunto por los periodistas, ha mostrado en el mismo acto su solidaridad con los problemas que están padeciendo los vecinos de El Portil, una zona que a su juicio "tiene un gran interés medioambiental y turístico y que se está viendo afectada por los temporales hasta el punto de que se está perdiendo la playa".

Yórquez también ha querido dejar claro que "es competencia de la Dirección General de la Costa y el Mar, y por tanto del Gobierno de España, la regeneración de playas, a pesar de lo cual desde la Junta nos ofrecemos a colaborar tanto con la administración local como con el Gobierno de España y con los vecinos, y siempre en el ámbito de nuestras competencias, tanto en la regeneración, como en atender las inquietudes de los vecinos y en la resolución del problema".

ENCUENTRO LA SEMANA QUE VIENE CON LA SUBDELEGADA DEL GOBIERNO

Finalmente el presidente de la Asociación de Vecinos Portileños, Prudencio Serrano, ha adelantado a Huelva Información que el viernes que viene dicho colectivo vecinal ha cerrado un encuentro con la nueva subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico; así como el lunes otro con el diputado nacional por el PSOE, Gabriel Cruz.