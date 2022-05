Puebla de Guzmán y Paymogo se reencuentran con su pasado minero

La clausura en febrero de 1988 de la mina de Herrerías, en Puebla de Guzmán, abrió un paréntesis que aún no se ha cerrado en relación con la actividad minera extractiva en la franja más occidental de la Faja Pirítica Ibérica, aunque todo apunta a que no tardará mucho en suceder.

Antes que Herrerías, habían cesado su actividad en esta misma zona otras pequeñas explotaciones mineras como La Infanta, Sierrecilla, El Cura o Romanera, entre otras. La situación de los mercados minero metalúrgicos, sumada a los sistemas existentes entonces para la extracción de los minerales del subsuelo terrestre, acabaron con la viabilidad de la actividad.

Pero en las últimas décadas la situación ha dado un giro de 180 grados, que ha propiciado que en estos momentos la provincia de Huelva sea una de las más activas en materia de investigación minera a nivel mundial.

Óscar A. Jeldres Salinas, gerente de Exploraciones de Emerita Resources, una de las principales empresas del sector, la cual desarrolla desde el pasado mes de julio uno de los proyectos de investigación más ambiciosos e interesantes de toda la geografía provincial, es claro al afirmar que, tras la "importante historia minera" de la provincia de Huelva, y después de un periodo de "baja actividad", la Faja Pirítica Ibérica "está ahora inmersa en una actividad investigadora como pocas regiones en el Planeta". "Todas las grandes compañías mineras del mundo -añade- están investigando en Huelva, y eso no es casual".

Los motivos de este 'boom' minero también están claros para Jeldres Salinas: por una parte los mercados, "con una alta demanda y precio de los minerales", y por otra los sistemas de extracción, que "han incorporado importantes avances tecnológicos". Todo ello hace que, muchos de los depósitos de la Faja Pirítica Ibérica, sean ahora "perfectamente extraíbles".

El proyecto de investigación que lleva a cabo Emerita Resources España y que afecta parte de los términos de Puebla de Guzmán y Paymogo, lleva por nombre Iberian Belt West -IBW-, aunque también es conocido como Romanera, en alusión a la mina más importante que existió en la zona que ahora se está explorando.

Emerita Resources España, S.L.U., es por tanto la titular del Permiso de Investigación para Recursos de la Sección C 'Romanera' en la Faja Pirítica Ibérica, en la provincia de Huelva, el cual le fue otorgado el 17 de julio de 2021 por la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía.

Con algo más de 15 kilómetros cuadrados (1.545 has), IBW se localiza en el Cinturón Ibérico Oeste de la Faja Pirítica Ibérica en Huelva, una de las zonas metalogénicas más importantes y longevas en explotación del mundo. Concretamente está en los términos de Puebla de Guzmán -La Infanta y El Cura- y Paymogo -La Romanera-. Así, el 83,18% de su superficie está en el primer municipio (1.280,60 has) y el 16,82% restante en el segundo (259 has).

El objetivo de la empresa, con matriz canadiense, es investigar tres depósitos polimetálicos con altas leyes de zinc (Zn), plomo (Pb), cobre (Cu), oro (Au) y plata (Ag), que suman un total de 51 cuadrículas mineras.

Además de situarse sobre antiguas explotaciones mineras, el permiso de investigación se encuentra en una zona que en la segunda mitad del siglo XX fue investigada por distintas empresas mineras como Riotinto Minera, Asturiana de Zinc o Phelps Dodge, entre otras, ya que siempre han sido atractivas sus altas leyes en Cu, Zn, Pb, Ag y Au.

Desde un punto de vista medioambiental, la superficie del permiso se divide en dos zonas: la del este, de la carretera de Puebla de Guzmán a Paymogo hacia el este, que no tiene restricciones medioambientales y que por tanto hizo posible empezar a investigar con sondeos mecánicos con recuperación de testigos desde el momento en que fue autorizado el permiso.

De otro lado está la parte central y occidental, que cuenta con figura de protección LIC -Lugar de Interés Comunitario. La investigación minera en estas dos últimas zonas ha requerido que Emerita Resources haya tenido que tramitar una Autorización Ambiental Unificada -AAU-, la cual según la empresa está a punto de ser otorgada ya que cuenta con Dictamen Ambiental Favorable.

Hasta ahora Emerita ha hecho en la zona trabajos de geología, geoquímica, reinterpretación de la geofísica realizada con anterioridad por otras empresas y organismos oficiales como el Instituto Geológico Minero de España -IGME-, una intensa campaña de geofísica eléctrica y una campaña de sondeos en la parte este del permiso.

En la zona de La Infanta y Sierrecilla se han realizado unos 60 sondeos mecánicos con recuperación de testigos, llegando a profundidades de más de 400 metros. Los resultados de la campaña de sondeos están siendo "muy satisfactorios, con leyes muy interesantes", apunta Jeldres Salinas.

En estos momentos los sondeos se realizan con cinco máquinas especializadas que permiten un intenso ritmo de trabajo, y que se lleven perforados, a día de hoy, 12.700 metros de sondeos en La Infanta y Sierrecilla, definiéndose unos cuerpos mineralizados "con leyes importantes en Cu, Pb, Zn, Ag y Au, además de otros metales y tierras raras".

Por otra parte, según la propia empresa, se está "cuidando al máximo" la restauración de las afecciones producidas por los sondeos, siendo muy respetuosos con el Medio Ambiente. Además, mantiene una "relación fluida" con los representantes e instituciones locales, lo que "facilita la investigación".

Todo ello lleva a Emerita a estar "totalmente integrada" en el Andévalo Occidental, especialmente en Puebla de Guzmán y Paymogo, donde conviven residiendo en apartamentos alquilados por la empresa y en el hostal de Paymogo los trabajadores foráneos, que además comen en restaurantes de la zona y participan en actividades en ambas localidades.

Hay que tener en cuenta que, entre la oficina del proyecto y las cuatro naves habilitadas en Puebla de Guzmán para los geólogos y el resto de técnicos en investigación, trabajan actualmente unas 40 personas, la mitad de ellas de Puebla de Guzmán y Paymogo; a las que se suman otros 30 trabajadores indirectos, muchos de ellos igualmente de ambos municipios.

Esta integración también incluye el patrocinio del Club Deportivo Herrerías, al que Emerita ayuda con la equipación y otros incentivos; el del Recreativo de Huelva de Fútbol Playa; el otorgamiento de premios a los mejores expedientes de los alumnos de los centros de Primaria y Secundaria; la colaboración con la Asociación Herrerías en actividades culturales en defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de la zona: el apoyo a publicaciones sobre la Historia y Patrimonio del Andévalo Occidental o la programación de cursos de formación relacionados con la actividad minera.

Cada vez queda menos para que esta comarca de la provincia de Huelva se reencuentre con su pasado. Y aunque los responsables de la empresa consultados por esta redacción no se arriesgan a dar fechas concretas, tampoco ocultan su enorme satisfacción con los resultados que por el momento están obteniendo tras casi un año de intensa exploración.

"Nos estamos encontrando con gratas sorpresas", señala el gerente de Exploraciones de la empresa, quien añade que los actuales precios de los metales y las existencias de depósitos de minerales que estamos corroborando, "nos permite albergar serias esperanzas de llegar a la fase de desarrollo, que es lo que todos esperamos cuando iniciamos un proyecto de investigación minera".

Y aunque "es muy difícil ahora mismo concretar plazos, es seguro que estamos en la fase de exploración, y que los resultados nos permiten confiar en seguir avanzando con el objetivo final de llegar a desarrollar en un futuro cercano un proyecto de explotación minera en la zona", concluye.