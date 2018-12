Una siria afincada en Cartaya, en el olimpo del voluntariado español

Traductora en los juzgados de Ayamonte y Huelva, profesional de ayuda a domicilio, ama de casa, madre de dos menores en una familia monoparental, y una admirada vecina de Cartaya, además de inmigrante de origen sirio. Todo eso es Lama Tomeh Abdul (37 años).

Pero por si todo eso fuera poco, esta joven que llegó a Cartaya hace 19 años, cuando solo tenía 17, dedica sus ratos libres al voluntariado social en el seno de Cruz Roja Huelva, concretamente en la Asamblea Local de Cartaya, gracias a lo cual la pasada semana recibió el Premio Estatal de Voluntariado Social 2018, un galardón que concede anualmente por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y que recogió en el XX Congreso Estatal de Voluntariado, que se celebró en la ciudad gallega de Orense.

En la sede de Cruz Roja Cartaya, donde la joven pasa muchas horas dedicada a ayudar a los demás, y preguntada por este periódico sobre el premio, Lama afirma que aún no termina de creérselo, y menos de asumirlo, un reconocimiento que, intuye, le han concedido básicamente por haber ayudado durante los últimos años a numerosos refugiados que llegan a España huyendo de zonas de conflicto de todo el mundo, pero especialmente del suyo, Siria.

“Pero la verdad –insiste- no me lo esperaba porque somos miles los voluntarios, no solo de Cruz Roja, sino también de otras muchas organizaciones no gubernamentales, los que en toda España nos dedicamos al voluntariado y a ayudar a los demás”.

Para Cruz Roja Huelva el premio tiene como principal finalidad destacar y reconocer el poder del voluntariado para transformar la realidad más cercana y, por tanto, mejorar el mundo.

Recibió el galardón en la modalidad Individual durante una gala en la que también recibió una mención honorífica por su labor voluntaria en otra organización

Lama Tomeh recibió este importante galardón en la modalidad Individual durante una gala en la que también recibió una mención honorífica por su labor voluntaria en otra organización Inmaculada Pérez. Por otra parte, en la categoría Colectiva, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social escogió a la Fundación Ayuda y Asistencia, entregando finalmente una mención honorífica en este apartado a la Asociación Ayuda a la Infancia Sin Recursos.

La voluntaria cartayera, que con solo 17 años decidió salir de su país para buscar una vida mejor, asegura estar aún “abrumada” por el premio, en cuya entrega por parte de la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, se quedó “sin palabras” dados los nervios del momento. “Cuando me llamaron desde el Ministerio para comunicármelo –señala- al principio no me lo creí. Pensé que era una broma. Hasta que me di cuenta que era totalmente cierto. Entonces llamé a mis compañeros de Cruz Roja en Cartaya y todos lo celebramos con mucha alegría”.

Lama Tomeh es voluntaria de Cruz Roja Huelva, en la Asamblea Local de Cartaya, donde ayuda a otras personas a vencer sus dificultades, desde hace solo tres años. Tiempo suficiente para llegar a lo más alto del voluntariado social a nivel de toda España con este reconocimiento.

En las motivaciones de este premio, el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social destaca la labor que la voluntaria viene desarrollando a favor de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, a quienes ayuda de diferentes formas pero, sobre todo, a enfrentarse al aislamiento que provoca el desconocimiento del idioma.

Según el Ministerio, “a ello contribuye de manera decisiva que Lama Tomeh pueda desenvolverse en árabe, español e inglés, lo que le permite trabajar como traductora y ser los oídos y la voz de estas personas en trámites legales y personales que de otra manera tendrían muy difícil superar”.Ahora, esta labor altruista, a la que Lama Tomeh Abdul pone su tiempo, su formación y su espíritu de

Más que un honor

entrega, ha recibido un reconocimiento que supone para ella “más que un honor, un impulso para seguir trabajando, para ayudar a quienes lo necesitan, y para animar a otras personas a sumarse a la fuerza del voluntariado, que es la fuerza del corazón”. Subraya la propia premiada.

Por último, Lama Tomeh ha asegurado que en todos estos años en España, “solo en algunas ocasiones” ha escuchado comentarios, o sentido gestos de rechazo por su condición de inmigrante. A pesar de ello prefiere quedarse con lo bueno, con la “gran cantidad de gente, amigos y vecinos de Cartaya y de otras ciudades que me quieren, arropan y reconocen mi trabajo”. “Los gestos de rechazo –concluye- me han servido para darme más fuerza a la hora de tirar para adelante luchando por lo que quiero”.

Por su parte, Cruz Roja Huelva ha querido agradecer al Gobierno de España la elección de la voluntaria de la Oficina Local de Cartaya, ya que Lama representa a los más de 4.200 voluntarios y voluntarias de Huelva que trabajan en toda la provincia en 60 proyectos de intervención social, lucha contra la pobreza, empleo, mayores, socorros y emergencias, discapacidad, y muchas otras iniciativas que contribuyen a cambiar la vida de más de 60.000 personas cada año en Huelva.