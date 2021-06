Marta Velasco, ganadora del Premio Francisco Elías del Festival de Cine de Islantilla

La decimocuarta edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum ha comunicado esta mañana el nombre de la personalidad que será homenajeada con el Premio Francisco Elías, uno de sus dos galardones honoríficos, y que este año recaerá en la productora y presidenta de la recién creada Academia de Cine de Andalucía (ACA), Marta Velasco.

La homenajeada recibirá tan preciado galardón en el transcurso de un acto inaugural el próximo 3 de julio en el Hotel Estival Islantilla, lo que dará paso a los dos meses de proyecciones gratuitas bajo la luz de la luna que conforman la espina dorsal del que probablemente sea el festival de cine más largo del mundo.

La muestra reconoce en la figura de Marta Velasco a la primera de las dos personalidades a las que rinde homenaje en cada edición, como pistoletazo de salida para una programación que cada verano acumula un total de miles de espectadores en torno a sus sesiones de cine en el Patio del Centro Cultural de Islantilla.

La elección de Marta Velasco viene a reconocer la trayectoria de esta sevillana al frente de la productora Áralan Films (fundada en 2004 junto a Gonzalo Bendala), y que ha participado en producciones internacionales como The power of love, de Valérie Lamercier (2020) o Guillaume et les garçons á la table!, de Guillaume Galienne (2013).

En 2019 coproduce, junto a Morena Films, Intemperie, de Benito Zambrano, que fue nominada al Goya a la Mejor Película. Otras importantes producciones suyas han sido Quién te cantará, de Carlos Vermut (2018); Oro, de Agustín Díaz Yanes (2017); Los niños salvajes, de Patricia Ferreira (2012); así como los dos títulos de Gonzalo Bendala: Cuando los ángeles duermen (2018) y Asesinos inocentes (2015).

En la actualidad se encuentra inmersa en la producción del largometraje La maniobra de la tortuga, de Juan Miguel del Castillo, así como en la creación, a partir de 2022, de los Premios Carmen, que otorgará la nueva institución cinematográfica andaluza recién constituida a aquellos profesionales y a aquellas obras más destacadas de la industria audiovisual de Andalucía.

El Premio Francisco Elías constituye, junto al Premio Luis Ciges, el más destacado reconocimiento que entrega el Festival de Islantilla a personalidades de la industria audiovisual. Su nombre es un tributo al productor y director de cine onubense Francisco Elías, nacido en 1890 y autor de la primera película sonora del cine español: El misterio de la Puerta del Sol (1929).