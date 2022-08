Punta Umbría reclama al Gobierno soluciones para la playa de El Portil

El pleno extraordinario celebrado hoy por el Ayuntamiento de Punta Umbría sobre El Portil ha acordado por unanimidad de los asistentes requerir al Gobierno de España soluciones para la playa, al Consorcio de Transportes una conexión con el núcleo urbano, ejecutar un plan de mejoras y comenzar los trámites para crear un distrito propio.

En primer lugar, se ha debatido y aprobado por unanimidad de los tres grupos políticos presentes en la sesión -Izquierda Unida Adelante Punta Umbría se ha ausentado- una propuesta de acuerdo para requerir a la Administración Central que aporte soluciones a la playa de este núcleo urbano. En este sentido, el concejal delegado de El Portil, Luis Manuel Alfonso, ha recordado que ya se ha requerido al Gobierno Central en “reiteradas ocasiones” esta actuación “y ahora, tras las últimas noticias, nos sentimos agraviados por la decisión de actuar en la playa de La Antilla, sin dar de nuevo respuesta a la playa de El Portil”. De ahí que estén esperando las conclusiones del último informe redactado, en junio de 2022, del que tendrá noticias pronto la alcaldesa en una reunión en Madrid.



También se ha aprobado por la totalidad de los ediles presentes en el pleno, el cumplimento de acuerdos relacionados con la ejecución de un plan de actuación y mejora en las vías públicas, limpieza y seguridad ciudadana en El Portil. “Ya están licitadas partidas para realizar algunas de estas actuaciones, además de las que ya se han venido haciendo, como el asfaltado de tramos de las calles Cigüeña, Rezón, Matorral, Marismillas, la intersección de Avoceta con Enebro o Ronda de los Patos. Y en los próximos presupuestos Algazul y Laguna Seca“, ha añadido Alfonso.



Además, se ha aprobado con los votos a favor de todos los presentes en esta sesión la inclusión de la conexión con este núcleo urbano con Punta Umbría. En relación a este asunto, el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Alejandro Rodríguez, ha explicado que también “existe un compromiso por parte de la empresa concesionaria de ampliar el horario de invierno entre Punta Umbría y El Portil a partir de octubre de forma piloto”.



Por otro lado, se ha pedido por unanimidad que se inicien los trámites para la constitución o creación de un distrito portileño. Tanto el portavoz de Ciudadanos como el de Unidos por Punta Umbría y el del equipo de Gobierno han coincidido en que “tienen una idiosincrasia propia” y la alcaldesa, Aurora Águedo, ha subrayado que no hay ningún problema en iniciar ese trámite “aunque otros municipios en la misma situación no han llegado a esa conclusión”, tal y como ha dicho el concejal de El Portil en relación a pueblos como Almonte, Moguer o Aljaraque.



No se ha aprobado, en cambio, que se cumpla el acuerdo de Pleno de 31 de marzo de 2021 para iniciar los trámites de redacción del proyecto de iluminación de la carretera de La Bota a El Portil, así como que se dote presupuestariamente esta actuación, “porque ya se iniciaron, vino incluso el delegado de Fomento a visitar la carretera y tenemos fecha de reunión para el 19 de septiembre”, según ha adelantado la edil de Urbanismo, Amelia Gallardo.



Por otra parte, tampoco se ha aprobado que se inicien los trámites para la recuperación para uso público de la parcela propiedad de Patrimonio del Estado que está en la avenida de Punta Umbría de El Portil. Esta vez, los votos en contra del equipo de Gobierno han venido motivados porque “la parcela es de uso comercial/hotelero, no dotacional, y en estos momentos está en subasta”.



Para finalizar, se ha solicitado que se dé traslado de todos los puntos anteriores a la Asociación de Vecinos Portileños y a la Asocaición Vecinal La Laguna de El Portil y Nuevo Portil. La convocatoria se ha realizado a petición del Grupo Municipal Unidos por Punta Umbría, UPU.