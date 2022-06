Planas pone en valor la "diversidad e innovación" de los sectores agroalimentarios onubenses

Incremento de las ayudas de la PAC para los agricultores onubenses

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, indicó a preguntas de los periodistas que no le parece "correcto" que en un momento como este, a las puertas de unas elecciones "muy importantes para el futuro" de Andalucía, "se intente confundir" a agricultores y ganaderos "con datos que son absolutamente falsos" sobre la Política Agrícola Común, toda vez que añadió que Andalucía "va a quedar muy bien en la nueva PAC".

Así respondió Todo ello después de que este miércoles Asaja-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía apuntaran que los datos aportados por la Consejería de Agricultura de Andalucía ponen de manifiesto que, si el Ministerio de Agricultura no rectifica, la nueva PAC provocará que 750.000 hectáreas de secano pierdan el 30% de sus ayudas actuales, 700.000 hectáreas de olivar sufran una merma de más del 25% de las ayudas percibidas en el periodo actual y todo el regadío andaluz vea reducidas entre un 30 y un 40% sus ayudas.

El ministro indicó al respecto que dicha noticia le "ha sorprendido y disgustado", porque dentro de unos días hay unas elecciones "muy importantes para el futuro de Andalucía, y a algunos, como yo, se nos conoce cuál es nuestro pensamiento y nuestra afiliación política". "Yo pertenezco al PSOE –añadió- y estoy muy orgulloso de ser miembro de este partido, y, además, tengo el gran orgullo de ser ministro del Gobierno de España".

Pero "yo digo abiertamente cuáles son mis ideas, y no hay ningún problema" y "me sorprende que algunos dirigentes agrarios en estos días hagan manifestaciones de ese carácter, que además, lo voy a decir muy claro y muy contundente, son absolutamente falsas", toda vez que añadió que Andalucía "va a quedar muy bien en la nueva PAC".

"Andalucía es la primera perceptora de fondos de España de la PAC y lo va a continuar siendo. Y no solo eso, sino que la mayoría de los 223.000 perceptores de la PAC en Andalucía van a cobrar más que con la PAC 14-20", incidió Planas, quien agregó que "es una PAC diferente pero una PAC que no puede llevar al engaño a agricultores y ganaderos", toda vez que subrayó incidido que "cuando alguien quiere meterse en política debe hacerlo, pero si lo hace debe hacerlo honestamente y no confundir a agricultores y ganaderos, eso es lo que más me disgusta".

"Tengo una magnífica relación con las organizaciones agrarias y con las cooperativas, pero no me parece correcto que en un momento como este se intente confundir al sector con datos que son absolutamente falsos", concluyó.