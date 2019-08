Piden la suspensión del concierto de ‘Elilluminari’ por sus letras machistas

El grupo Municipal Socialista de la localidad de Palos de la Frontera, en el pleno celebrado el pasado martes, expuso su indignación ante la contratación, por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, del cantante Elilluminari para las fiestas patronales debido al contenido de sus letras que calificaron como claramente “machistas”. Desde el PSOE quisieron mostrar su “descontento e indignación por este hecho tan desacertado, rogando, en ruegos y preguntas, su inmediata sustitución por otro artista”.

Según los socialistas palermos Elilluminari “en sus letras, lejos de cantar, insulta a la sociedad con mensaje de odio y frivolidad atentando contra la dignidad de las personas y especialmente de la mujer. Un espectáculo repulsivo que, desde luego, no es en absoluto la mejor forma de promover la cultura ni de apostar por la igualdad de género”.

En un comunicado consultado por Huelva Información, añaden que “sus letras son un continuo mensajes de odio, frivolidad y utilización sexual de la mujer” y entre ellas citan las siguientes: “mami quién te ha dicho a ti que esto es broma...yo te cojo a ti y a tu amiga que está sola”; “tú pensabas que yo no podía con una sola...y acabé la noche como un lobo con sus lobas”; “tú se la vas a meter sin condón.”; “dice que si me pesca me va a dar hasta que amanezca”; “tu mujer es una perra una diabla” y “yo no quiero tu toto lo tienes muy roto” entre otras muchas letras “de igual calado moral”.

El PSOE de la localidad se pregunta si “este es el mensaje que queremos hacer llegar a la juventud palerma” y expresaron que “resulta contradictorio que el ayuntamiento lance un concurso en redes para combatir la violencia de género y al mismo tiempo ofrezca este espectáculo bochornoso, en un recinto abierto a todo el público y para todas las edades. Pareciera más que el concurso es solo un lavado de imagen de cara a los vecinos ya que toca hablar de género”.

Por último, desde el PSOE esperan que “que el equipo de gobierno rectifique y desista en su empeño de incluir en unas fiestas patronales a éste polémico personaje” que ha visto como se suspendían varios de sus conciertos por las mismas acusaciones.