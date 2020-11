La Ampa pide cortar las clases presenciales en un IES de Lepe con más de 100 confinados

Ante el aumento significativo de casos positivos registrados en los últimos días entre el alumnado y profesorado del IES La Arboleda de Lepe, la Asociación de Madres y Padres Laepa de dicho centro de Secundaria han pedido a la Delegación Territorial de Educación de la Junta en Huelva que interrumpa durante un mes las clases presenciales, y que por tanto los alumnos no acudan al instituto, recibiendo durante ese periodo de tiempo las materias formativas de forma no presencial.

Así lo ha señalado a Huelva Información el vicepresidente de la AMPA, Manuel Reyes Pascasio Prieto, quien ha concretado que según los últimos datos oficiales de que disponen "hay más de un centenar de personas relacionadas con el centro confinadas, entre ellas más de una veintena de profesores, incluido el director". De ellas, añade, "hasta el pasado viernes un total de 17 alumnos habían dado positivo en las pruebas diagnósticas a las que se sometieron, así como cinco profesores, entre ellos el director".

El problema radica, prosigue Pascasio Prieto, en que "Educación no sustituye las bajas laborales del profesorado hasta que no transcurren al menos 10 días, lo cual está provocando que los alumnos que están asistiendo al centro "no están haciendo nada en muchos casos ante la falta de docentes".

Por todo ello, señala el vicepresidente de la AMPA, estos días "muchos padres no están enviando sus hijos al centro, lo cual seguirán haciendo mientras perdure esta situación", toda vez que adelanta que desde la AMPA se están planificando movilizaciones para las que pedirán autorización a la Subdelegación del Gobierno, y que según ha explicado pasarían por "cortar durante unas horas los accesos al centro".

Y es que, según explica, "hasta ahora la Delegación de Educación se ha opuesto a nuestras peticiones alegando que la incidencia no es muy alta", mientras que "lo que nosotros queremos es que ésta no siga aumentando".

Manuel Reyes Pascasio Prieto también ha lamentado "el retraso de entre 7 y 10 días" con el que se están haciendo en muchos casos las PCR, tiempo durante el que a juicio del representante de la AMPA "tanto alumnos como profesores podrían estar contagiando el virus ya que, hasta que Epidemiología no llama a los afectados éstos pueden seguir asistiendo al centro". En este sentido subraya el caso del director del instituto, que según ha relatado "se hizo la prueba por su cuenta tras sentirse mal el miércoles pasado, ha dado positivo, y aún no lo han llamado".

El representante de los padres y madres del IES La Arboleda, instituto que cuenta con unos 1.500 alumnos, también solicita que "aprovechando el corte de las clases presenciales que estamos solicitando, se podrían desinfectar a fondo los interiores de todo el centro".

Por último denuncia que "no se está cumpliendo el protocolo Covid" del propio centro, en primer lugar "porque no se están confinando las clases donde se confirman casos, solo a los compañeros más directos de los contagiados", y porque "no se cumplen las distancias interpersonales de seguridad".

Imbroda afirma que es Salud quien decide las medidas

Por su parte, y en declaraciones a este rotativo, el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, señaló la pasada durante una visita a Punta Umbría que es la Delegación de Salud y Familias la que decide qué medidas hay que adoptar cuando se detectan casos positivos por coronavirus en los centros educativos.

Según precisó el consejero, la coordinación entre los coordinadores covid de los centros educativos con sus enlaces sanitarios "está funcionando correctamente", a lo que añadió que no obstante "se puede dar en casos puntuales algún tipo de desajuste", pero "la incidencia está siendo mínima en todos los centros".

Javier Imbroda insistió en este sentido en que "no es un problema educativo, es un problema de salud pública", desde donde aseguró "nos van indicando los pasos que tenemos que ir siguiendo".

El titular de Educación quiso por tanto dejar claro que "nosotros lo que estamos es, a través del coordinador covid, informando al enlace sanitario de la Delegación de Salud, y a partir de ahí es Salud quien nos dice qué hay que cerrar o poner en cuarentena, y como debemos actuar".