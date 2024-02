Piden recuperar la laguna del Prado Hondo para evitar inundaciones en La Redondela

La Fundación Savia ha solicitado a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva que, "a la mayor brevedad posible" acometa en la laguna del Prado Hondo (La Redondela), las "actuaciones necesarias" que permitan "garantizar la seguridad de las personas" frente a inundaciones, recuperar la dinámica hídrica natural en el cauce del arroyo del Prado y preservar los valores naturales únicos de este espacio natural situado en el Paraje Natural Marismas de Isla Cristina.

En una carta remitida este miércoles al delegado del Gobierno andaluz en Huelva, José Manuel Correa, y a la que ha tenido acceso esta redacción, la Fundación Savia solicita a éste una reunión con el objeto de "profundizar" en esta petición, además de "exponerle nuestras propuestas", ya que a juicio de dicha entidad, se trata de "actuaciones necesarias, prioritarias y de salvaguarda, que deben realizarse a la mayor brevedad posible" en el citado humedal.

Según la Fundación Savia, la laguna de El Prado Hondo es una "auténtica joya natural", habiendo sido estudiada y reconocida su importancia desde hace décadas. Dicho humedal destaca por su relevancia para la botánica y para las aves, estando ubicada de forma "especialmente singular" en el último tramo del arroyo del Prado, al borde de la marisma.

En este sentido subraya que se trata del "único punto de agua dulce estable en muchos kilómetros a la redonda", lo que la hace esencial, sobre todo en primavera y verano, para la alimentación y cría de decenas de especies de aves y centenares de plantas. Su importancia -prosigue- hace que se haya incluido en el Paraje Natural Marismas de Isla Cristina y que sea visitada por numerosos naturalistas.

No obstante, añade Savia, la construcción de la vía del tren de la antigua línea Huelva-Ayamonte "supuso un enorme cambio en la dinámica hídrica del arroyo de El Prado" lo cual ha llevado a que la laguna se haya "colmatado en gran medida" en muy poco tiempo, provocando que "la evacuación del agua de las lluvias no se produzca con la eficiencia que debiera, y que por tanto la salida de éstas a la marisma hace tiempo que no es lo fluida que se necesita".

Una situación a la que también han contribuido "los manejos agrícolas y la erosión del terreno", además de la "modificación de los ciclos pluviométricos derivados del cambio climático". Las lluvias se concentran en episodios más intensos, haciendo que "las avenidas de agua sean más fuertes y dañinas si no se acometen los trabajos de saneamiento y mantenimiento adecuados".

En su escrito, la Fundación Savia también explica que, dado todo lo anterior, por una parte "se está deteriorando el espacio natural" y por otra se pueden estar dando las condiciones que favorezcan "inundaciones en la cercana población de La Redondela y en las zonas de evacuación hacia la playa, cortando las comunicaciones por carretera como ya ha ocurrido en alguna ocasión".

Por otra parte la Fundación Savia, una vez acometida esta primera actuación, y ya en una segunda fase, considera importante que se aborden cuestiones como la adaptación de los usos agrarios para evitar la enorme erosión que se produce en los primeros tramos del arroyo; la inclusión de manejos ecológicos en las fincas agrarias situadas en el área de influencia de dicho espacio con el objeto de evitar las "enormes cantidades de químicos que llegan al mismo" y la regulación de la actividad ganadera en el entorno, además de potenciar el lugar como destino turístico.