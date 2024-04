Patronales agrarias exigen a Junta y Gobierno que acuerden "cuanto antes" cómo terminar la presa de Alcolea

Las reacciones a las declaraciones de este martes de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, afirmando que el Gobierno de España garantiza la finalización de la presa de Alcolea cuando las aguas del Odiel reduzcan sus niveles de acidez y la presencia de metales pesados ya que en estos momentos "no son aptas para el riego", no se han hecho esperar.

Así, mientras que las patronales agrarias onubenses consultadas por este periódico han coincidido en exigir a las dos administraciones implicadas -Junta y Gobierno- que se sienten y acuerden "cuanto antes" como concluir dichas obras; los regantes de la provincia, por mediación de Huelva Riega y de la Asociación de Promotores de regadíos de Huelva -Coprehu- han asegurado que el agua de Alcolea "es la misma" que llega a Marismas del Odiel, por lo que han defendido su calidad y validez para uso agrícola.

Rico señaló que "el Gobierno está comprometido, lo ha dicho y lo ha reiterado en numerosas respuestas parlamentarias en el Senado y en el Congreso" que va a llevar a cabo la construcción de la Presa de Alcolea, pero que para ello "el agua tiene que estar limpia, tiene que ser apta para el regadío", a lo que añadió que "aquí hay responsabilidades compartidas de cada administración, por supuesto de la mano siempre" que tienen que realizar su trabajo desde la "lealtad institucional y la cooperación, para hacer posible lo necesario, y para Huelva eso es necesario", refiriéndose a la Junta de Andalucía como administración responsable de dichas tareas de limpieza.

La subdelegada del Gobierno en Huelva explicó en este sentido que "tenemos cuatro informes, el último es de hoy de la Universidad de Huelva, diciendo que esas aguas son ácidas, que tienen metales y que no son aptas para el riego" y que "el Gobierno de España es lo suficientemente responsable como para pedir a la Junta de Andalucía que arregle primero el cauce, que limpie de ácidos y metales el Odiel, para que esa agua sea apta para el regadío. Una vez que se arregle, porque tienen que limpiar un 70% de acidez, y no lo digo yo, lo dice un comité de expertos de Huelva", se llevará a cabo la presa, concluyó.

Por su parte, Huelva Riega ha recordado en un comunicado que el agua que llenará la futura presa de Alcolea es la misma que llega al Paraje Natural de Marismas del Odiel, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y es Zona de Especial Protección para las Aves por lo que "no nos explicamos cómo se puede dudar de la calidad de las aguas de la presa".

En este sentido para su presidente, Fernando González, "el argumento del Gobierno central de que no son aptas para el riego no se sustenta, puesto que es el mismo agua que baña Marismas del Odiel". "¿Estamos permitiendo la contaminación durante décadas con aguas que no son, ni siquiera, aptas para el riego de una de las marismas mareales más importantes? ", se pregunta.

Además para Huelva Riega "es incomprensible que se dude de la calidad de las aguas de la presa cuando tiene una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) vigente, que contó con el consenso de todos, también de los colectivos ecologistas, para la que no hubo en su día alegaciones".

Sobre los informes citados por la subdelegada del Gobierno, los regantes han indicado que han sido usados "para echar por tierra la calidad de las aguas de la presa de Alcolea", argumentado que "el de la Universidad de Huelva es de agosto de 2023, no actual, y se trata de un sumario de artículos anteriores al inicio de las obras de la presa de Alcolea", por lo que "no están por tanto actualizados, ni reflejan la realidad de la obra, lo que nos hace sospechar que existan intereses detrás"; mientras que sobre el del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), señala que "se utiliza de excusa para no reanudar las obras de la presa, pero se da la circunstancia de que nunca ha sido encargado, ni presupuestado, por lo que no existe”.

Por todo ello para Huelva Riega "no pueden dos informes mal traídos, uno obsoleto y otro que no existe, tener más crédito que una DIA vigente, por estar en contra de la presa de Alcolea y de cualquier otra presa en España".

Por su parte, el presidente de Coprehu, Juan Antonio Millán, ha sido aún más duro al calificar dichos informes de "panfletos", al tiempo que ha puesto en valor la actual DIA, la cual "nunca ha sido rebatida por informe alguno" y "deja claro que el agua es válida para la agricultura si se aplican medidas correctoras".

"Los pasivos y lixiviados mineros nada tienen que ver con Alcolea -prosigue- como tampoco lo tuvieron que ver con el Chanza, Andévalo y Olivargas, de las que también se dijo que el agua no valdría, y mira si el válida que es la que se consume actualmente en la provincia". Y es que, según explica, a pesar de estar todas rodeadas de antiguas explotaciones mineras, "se llenan básicamente de agua de lluvia, y los metales pesados de la pequeña cantidad de agua contaminada que les llega, terminan decantando".

Millán ha concluido afirmando que "Alcolea se va a hacer así o sí, porque Huelva lo necesita, y porque el agua es válida y de primera calidad".

Por su parte el secretario general de Asaja-Huelva, Félix Sanz, ha señalado a Huelva Información que la presa de Alcolea "tiene una DIA favorable y en vigor, sin que existieran alegaciones ni tan siquiera de las organizaciones ecologistas, por lo que no existe ningún tipo de argumento objetivo para que se continúe retrasando la construcción de esta infraestructura esencial para la provincia de Huelva".

"Si la administración, ya sea la central o la autonómica, considera que es preciso emprender actuaciones para paliar una presunta mala calidad del agua, circunstancia que por el momento no ha sido demostrada fehacientemente, estas acciones no son óbice para que las obras no se ejecuten y la presa se termine", ha indicado.

En parecidos términos se ha pronunciado Rafael Domínguez, gerente de Freshuelva, quien a pesar de indicar que las declaraciones de la subdelegada serán valoradas más en profundidad por el sector en el seno de la plataforma 'Agua para todos, alimentos para el mundo', ha avanzado que desde la entidad a la que representa "creemos que todas las administraciones deben sentarse a dialogar sobre el tema, como recientemente han hecho con el asunto de Doñana, y decirnos de una vez por todas de qué forma y con qué calendario van a acometer la conclusión de las obras de Alcolea".

Finalmente Manuel Piedra, secretario general de UPA Huelva, ha incidido en la vigencia de la DIA con la que cuenta el proyecto de Alcolea, a lo que ha añadido que lo que tienen que hacer las distintas administraciones es "dejar de arrojarse la pelota al tejado de una a otra, sentarse y acordar cómo van a concluir la obra y con qué calendario de actuaciones, cada una con lo que le toca".

El secretario general de UPA Huelva también se ha referido al reciente acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España "para el reparto de los fondos europeos sobre Doñana", por lo que "exigimos que para esto también se pongan de acuerdo, porque ya van tarde".