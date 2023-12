La Palma del Condado aprueba sus presupuestos con un incremento del 2,79%

El Ayuntamiento de La Palma del Condado ha aprobado los presupuestos para el 2024 que ascienden a 10.849.200 euros, incrementándose en un 2,79 % con respecto al año anterior, con una máxima de "no subir los impuestos y dar servicios de calidad a los ciudadanos bajo un estricto criterio de prudencia financiera".

El alcalde de La Palma, Manuel García Félix, ha comentado que, sobre todo, es un presupuesto social, “porque no suben los impuestos, porque se siguen manteniendo los servicios públicos de calidad, se potencia el turismo, la cultura, y el deporte, atrae la inversión privada con la ampliación del polígono de la Dehesa Boyal, ayudas a nuestros emprendedores, autónomos y comerciantes; pero sobre todo ayudas a las familias”.

Entre las acciones más destacadas que se prevén realizar está acometer el proyecto de urbanización del polígono Dehesa Boyal para potenciar la implantación de nuevas empresas. En este sentido, la concejala de Economía y Hacienda, Conchi Bellerín, ha dicho que se están llegando a acuerdos con algunas empresas para favorecer su traslado al citado polígono, “eso a nivel local, pero desde Madrid, el alcalde también está haciendo una importante labor dando visibilidad a nuestro pueblo y estableciendo una red de contactos con distintas empresas interesadas en el sector del hidrógeno verde, con proyección de futuro y que en la provincia se apuesta fuertemente por ello”.

Modificar el Plan General de Ordenación Urbana para adaptarlo a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía es otro de los objetivos de este presupuesto que además va a permitir la adquisición de la vivienda colindante al antiguo Ayuntamiento con el fin de eliminar las barreras arquitectónicas del citado edificio municipal.

Continuarán las mejoras de calles, caminos y arroyos estando previstos el arreglo de la calle Real, calle Cabo (ya comenzada), calle Vega, en su tramo de la ermita de la Cruz de la Calle Sevilla o la actuación en el acerado de la urbanización de la Bodega Toro.

En Cultura se ha incrementado sensiblemente el importe no solo para actividades sino para el mantenimiento del Teatro. Además se ha incluido una partida específica para llevar a cabo un estudio de investigación sobre uno de los yacimientos arqueológicos del municipio. Dice Conchi Bellerín que “se supone que hay un importante yacimiento arqueológico en nuestro pueblo y que puede repercutir muy positivamente a nivel cultural, turístico y educativo, el Ayuntamiento tiene que apoyar esta iniciativa y poniendo en valor los trabajos que están realizando los técnicos de educación para intentar descubrir esa realidad cultural que tenemos”.

Se mantiene además las actividades para los jóvenes y se asignan 5.000 euros para becas en nuevas tecnologías.

En Deportes se incrementa el presupuesto en un 47% con respecto al año anterior, aumentando la dotación para actividades deportivas, apoyo específico a disciplinas como gimnasia rítmica, voleibol, fútbol femenino, billar y ajedrez. Inversiones para la mejora en el polideportivo, la piscina o la adaptación de las gradas del estadio de fútbol para las personas con movilidad reducida. También se ha aumentado la partida para el mantenimiento de las instalaciones deportivas.

Igualmente sigue el compromiso de colaboración con asociaciones, hermandades y clubes deportivos del municipio, destacando un incremento en la aportación para La Palma Perruna destinada a la compra de jaulas, comida, vacunas y control de las colonias felinas.

"Unos presupuestos realizados bajo un estricto criterio de prudencia financiera. De tal manera que la previsión es que al final del ejercicio 2024 se rebaje la deuda a largo plazo en más de 600.000 euros y se cancelen todos los préstamos a corto plazo", han explicado desde el Consistorio .

El alcalde ha querido matizar que además están en marcha otros proyectos que saldrán a la luz en los próximos cuatro años de legislatura, “tenemos ya la licitación del Silo, la Vía Verde del Tinto, la rotonda en la entrada del pueblo por Bollullos, el carril bici hasta el pantano del Corumbel y la instalación de una carpa permanente de actividades en el recinto ferial”.

Un presupuesto que ha sido respaldado por Vox. Su portavoz, Mario Ariza los ha calificado de austeros, sociales y que llegan a toda La Palma y donde quedan reflejadas sus propuestas en materia de obras urbanísticas, caminos y agricultura, “es un presupuesto llevado por parte de Vox donde se ve reflejado el apoyo a todos los palmerinos, nos sentimos orgullosos de sentir apoyando este proyecto”, ha sentenciado.

Los partidos de la oposición han rechazado el presupuesto. Para el portavoz de La Palma será Más, Ignacio Ramírez, su partido no comparte este modelo de gestión del equipo de gobierno ya que la mayoría de sus propuestas y mociones aprobadas no están incluidas en el mismo. Unos presupuestos que están muy alejados de lo que ellos entienden como recursos públicos, “este presupuesto sigue desoyendo muchas necesidades de los palmerinos y sin atender la gran mayoría de propuestas y mociones que han sido presentadas por nosotros y aprobadas en este pleno y donde el margen de maniobra que tiene nuestro Ayuntamiento para llevar a cabo inversiones reales y proyectos con recursos propios sigue siendo irrisorio para lo que nuestro municipio reclama”.

Por su parte, el portavoz municipal del Grupo Socialista, Rogelio Pinto, ha calificado el presupuesto de continuista, que no aportan nada, sin cambios significativos y nada extraordinario, “es un presupuesto a nuestro parecer oscuro, nada participativo, en el que no nos habéis pedido opinión, presupuesto que no resuelve importantes problemas y necesidades que tiene La Palma y que vuelve a traer proyectos incumplidos, que sigue en la continuidad del declive que seguimos viviendo como pueblo”.