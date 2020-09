El PSOE de Villalba pide a la Junta que actué para generar tranquilidad tras el brote de covid

Sebastián Fernández Pérez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Villalba, ha reclamado a la Junta que actúe con celeridad ante el brote de covid-19 detectado en la localidad, y que tome todas las medidas necesarias para tranquilizar a la población. La detección de un foco de Covid-19 en Villalba del Alcor ha despertado en el municipio una inquietud que la Junta, como autoridad competente en materia sanitaria, “tiene la obligación de atajar”, asegura Sebastián Fernández, quien ha presentado un escrito en el registro municipal por el que solicita al alcalde del PP, Diego del Toro, que exija a la Junta -y a la consejería de Salud y Familias en particular- la realización de test a la mayoría de la población como única forma de saber de qué manera se ha podido expandir el brote detectado a principios de semana.

De igual modo, el portavoz socialista ha recogido en el escrito la sugerencia de que el propio Ayuntamiento destine el presupuesto que tenía reservado para festejos y otros programas y actividades culturales, deportivas y de otra índole, que no se ha podido llevar a cabo o no se podrán desarrollar a lo largo del año por la situación que ha generado la pandemia, a combatir este brote. Con la cantidad que corresponda en el presupuesto municipal, “se podría iniciar alguna acción mientras tanto la Junta reacciona”, ha comentado el portavoz, quien remarca no entender “cómo es posible que la máxima autoridad sanitaria se muestre tan impasible ante semejante problema en nuestro pueblo y que el alcalde no tenga la fuerza y el coraje que hay que tener para exigir respuestas inmediatas”.

En el escrito, registrado el pasado día 31, Sebastián Fernández relata que “como servidores públicos que somos estamos obligados a dar respuestas a las demandas y necesidades de nuestra sociedad y nuestra responsabilidad como miembros de la Corporación Municipal es presentar esta solicitud para el interés general de nuestro pueblo”. Termina diciendo que el PSOE y todos sus concejales están a disposición del pueblo y del Ayuntamiento para lo que sea necesario.

Ante todo, el portavoz municipal socialista, ha querido agradecer a todo el pueblo el comportamiento ejemplar porque “las personas se han confiando de forma voluntaria para que el contagio no vaya a más”. En su cuenta de Facebook, Sebastián Pérez, ha comentado que en caso de poder hacerlo, es decir, si fuera el alcalde de Villalba del Alcor, habría exigido ya al Gobierno autonómico una actuación urgente en Villalba, con un dispositivo especial para la realización de test a la población, como única manera de controlar el brote, para que las personas que ahí viven puedan saber, si lo desean, “si son positivos, asintomáticos, si han pasado la enfermedad o son negativos”.

En el caso de haber asintomáticos “se podría propagar el brote de manera descontrolada”, ha afirmado, por lo que “no hay tiempo que perder” y espera que Del Toro, como primera autoridad del pueblo, tome cartas en el asunto y “ponga todos los medios a su alcance y toda la energía para exigir las ayudas precisas porque está en juego la salud de la población”, ha concluido.