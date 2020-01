El PSOE acusa a la Junta de esconder la sentencia sobre el almacenamiento de gas en Doñana

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Fiscal, ha acusado al Gobierno andaluz de esconder la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que avala la actuación de la extinta consejería de Medio Ambiente contra el almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana.

En declaraciones a los periodistas en Almonte, donde se ha reunido con alcaldes y portavoces socialistas de los municipios del entorno de Doñana, Fiscal se ha referido a una sentencia que avala la actuación de la Junta de Andalucía al rechazar la concesión de la Autorización Ambiental Unificada (AAU) del proyecto conjunto de Marismas Oriental, impulsado por Petroleum & Oil y Gas España.

Para José Fiscal, es "una sentencia inequívoca, que da la razón al anterior Gobierno de la Junta en su negativa a otorgar los permisos para que se habilite el entorno de Doñana como un almacén de gas natural" y que "va a fijando su posición sobre todos y cada uno de los movimientos que se hicieron desde el Gobierno de la Junta, avalándolos uno a uno".

Ha recordado que la sentencia es del 23 de diciembre de 2019 y ha dicho que el Gobierno que preside Juanma Moreno "que se da tanta prisa en sacar a la luz cuestiones que manipula cuando no se las inventa, no ha sacado a la luz esta sentencia, con lo que ocultó algo que es favorable a los intereses de la Junta, porque va a desembocar en que a la reclamación patrimonial de 359 millones de euros no se tenga que hacer frente".

Fiscal cree que el Gobierno andaluz "no se alegra de la sentencia del TSJA, el PP y la derecha no se alegran, porque esperaban que fuese contraria a la Junta para tener un elemento de confrontación".

Ha asegurado que el PP "nunca se opuso de una manera real a este proyecto, no han hecho ni una manifestación sobre él, y han ocultado esta sentencia porque eran favorables a esta barbaridad, y lamentan que haya sido favorable, paradójicamente, a los intereses de la Junta de Andalucía".