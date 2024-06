El PP critica que el "desinterés" del Gobierno por la provincia está "perjudicando" al litoral de Huelva

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha criticado este viernes que el "desinterés" del Gobierno central por la provincia y "la falta de inversión" está "perjudicando" al litoral onubense que "afronta en las próximas semanas la temporada de verano". Durante su intervención en El Portil, González ha destacado las playas de Huelva como "un tesoro natural, la envidia de otras provincias, pero lamentablemente, en algunos casos, se encuentran en una situación precaria debido a la falta de atención del Gobierno socialista de Pedro Sánchez", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"Donde nos encontramos es un ejemplo, y no un caso aislado. Esta problemática es consecuencia del nulo interés del Gobierno de España para ofrecer una solución adecuada. Desde la llegada de Pedro Sánchez, hemos observado un abandono en las inversiones necesarias para nuestra provincia", ha aseverado el popular. Durante la visita, en la que ha estado acompañado por la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno; la diputada nacional, Bella Verano, y la portavoz del Grupo municipal en Punta Umbría, Rosa Crespo, ha afirmado que "la triste realidad es que a los agravios del Gobierno del PSOE en materia ferroviaria y la falta de inversión en infraestructuras hídricas se suma la urgencia de una solución definitiva para el litoral onubense porque esta situación afecta a vecinos, empresarios y turistas que vienen a la provincia.

En este sentido, González ha señalado que desde el Partido Popular llevan "muchos meses denunciando esta situación y exigiendo una intervención rápida por parte del Gobierno de España que nunca llega". La dirección de Costas, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera, "no puede continuar inmóvil ante algunas zonas donde ya no existe playa durante la pleamar". Por su parte, Bella Verano ha insistido en que este año el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados instó por escrito al Gobierno de España a proporcionar "una solución definitiva" en El Portil. La respuesta recibida fue que "no cabe más actuación más allá que paliar los efectos de los factores naturales".

"Esta contestación refleja un desinterés por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico -Miteco-, dejando en evidencia la falta de compromiso para abordar los problemas de Huelva", ha reprochado, toda vez que ha subrayado que el Gobierno del PSOE "debe abandonar esta actitud de desinterés hacia Huelva y apostar por nuestra provincia". "Es hora de que se tomen medidas concretas para asegurar que nuestras playas se mantengan en condiciones óptimas, no solo por su valor natural, sino por el bienestar de todos los onubenses y las personas que nos visitan durante el verano" ha finalizado.