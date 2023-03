Unos 3.000 regantes se concentran en Rociana en apoyo a la reforma de los regadíos

Unas 3.000 personas, según los convocantes, se han concentrado en Rociana del Condado para mostrar su apoyo a la proposición de ley (PPL) que resolverá los “dramas” que se han producido "por la pérdida de cientos de familias de su tierra para cultivar, o lo que es lo mismo, la ordenación de las zonas de cultivo, en el Condado". Junto a agricultores y agricultoras, sus familias, trabajadores, vecinos de los cinco pueblos (Moguer, Lucena, Rociana, Bonares y Almonte), clientes y proveedores, han secundado la concentración las principales organizaciones del sector de los frutos rojos: Asaja, Cooperativas Agro-Alimentarias, Freshuelva, Interfresa, UGT y UPA-Huelva. Todas se han dirigido a las personas asistentes para mostrar su apoyo y desear que la solución “a las injusticias que se vienen sucediendo desde 2004 llegue pronto”.

El presidente de la Plataforma, Romualdo Macías, ha sido el encargado de cerrar el acto, en el que también ha participado un agricultor del pueblo en el que se ha celebrado la concentración, aludiendo a la esperanza de que “el 12 de abril se apruebe la toma en consideración de la PPL en el Parlamento andaluz con el máximo de los votos a favor, así como que al final de la primavera esté aprobada”, además de PP y VOX, refiriéndose así al Partido Socialista, al que la Plataforma espera que “mire hoy a sus vecinos y vecinas en estos pueblos, las situaciones que están viviendo, y no se abstenga, para solucionar el problema no vale otra cosa que su partido vote si en el Parlamento de Andalucía”.

“El Condado ha dado hoy su apoyo a los políticos valientes que han registrado la iniciativa y la apoyan con sus votos”, ha explicado la Plataforma. Los manifestantes han pedido además que “se deje de mentir, intentar dividir, y enfrentar porque no estamos hablando de quitarle nada a nadie, ni tierra, ni por supuesto el agua. Esta ley habla de tierras de cultivo que nos han robado y que no regaremos hasta que no llegue el agua superficial del trasvase”.

El PP insta a "mirar a los ojos" a los agricultores

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha instado este miércoles a las formaciones políticas en el Parlamento de Andalucía a que "miren a los ojos" de los agricultores del Condado onubense "que tienen familias y cientos de puestos de trabajo en juego en estos momentos" antes de "dar al boton de abstención o de no" a la Proposición de Ley (PDL) del Plan de regadíos de la Corona Norte de Doñana registrada por PP y Vox en el Parlamento andaluz.

Así lo ha manifestado González en declaraciones a los medios en la concentración convocada en Rociana del Condado por la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, en apoyo a la PDL que, según apunta la plataforma, "busca hacer justicia y reparar el daño causado a sus familias". González ha asegurado que su formación tiene "muy claro" que "lo más importante es preservar Doñana" y que el Parque Nacional "no está en juego" porque en la Proposición de Ley "no se habla de agua, se habla justamente de tierra".

"Por tanto, lo primero, por supuesto, es preservar Doñana. Doñana está más que garantizada. Y lo que pedimos es que se resarza el daño que se le ha producido a estos señores y que el próximo miércoles, después de Semana Santa, antes de darle al botón de la abstención o del no, que miren a los ojos de estos señores que tiene a sus familias y cientos de puestos de trabajo en juego en estos momentos", ha subrayado.