El líder del PP de Nerva renuncia a presentarse a los próximos comicios locales

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Nerva y presidente de la Junta Local, José Antonio Lozano, ha anunciado en redes sociales que no se presentará a las próximas elecciones municipales previstas para final de mayo, dando por finalizada su trayectoria política después de casi dos décadas como edil popular. Poco después, la Junta Local del PP anuncia en un comunicado el propósito de dejar la política a final de mandato y su renuncia expresa a concurrir en próximos comicios.

La decepción del edil popular con su propio partido por no proceder al cierre del vertedero tóxico de Nerva en la anterior legislatura, ni lo que se lleva de la presente ha sido el detonante de esta decisión que deja al PP local huérfano de líder y grupo para afrontar los próximos comicios municipales.

“Todo tiene un final y ha llegado el momento de dejarlo. Algunos cerrarían los ojos y tirarían hacia delante, pero mi dignidad y conciencia no me lo permiten. Siempre he creído que el futuro de Nerva pasa por el cierre del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos, y por ello entré en política allá por 1996, no quería un vertedero para mi pueblo”, aclara Lozano en su escrito público.

Lozano ha perseguido el cierre de la polémica instalación en dos etapas políticas. “Pero el tiempo ha demostrado que los que tienen que tomar las decisiones no tienen ninguna intención de ponerle fecha al cierre del vertedero, y por eso, a algunos nos resulta imposible seguir adelante, pues no seré yo quien engañe a los vecinos de Nerva diciéndoles en unas elecciones municipales que vamos a trabajar por buscar una fecha para el cierre del vertedero, cuando sé que eso no va a llegar a corto o medio plazo”, comenta.

El portavoz popular en el Ayuntamiento de Nerva insiste en su escrito de renunciar a encabezar un nuevo proyecto político para los próximos comicios locales, en que su “dignidad” y “conciencia” no le permiten seguir. “Además, evidentemente, de la falta de apoyo del Partido en la búsqueda de ese futuro que Nerva necesita: la fecha para el cierre del vertedero, en lo que hemos sido siempre muy solidarios, marcando en 2018 un plazo incluso de 8 años (2026), en lo que tampoco hemos tenido apoyo. No sólo no nos apoyaron sino que además se dedicaban a llamar por teléfono a nuestros compañeros de la provincia para que no se hicieran una foto con los compañeros de Nerva sujetando un cartel que pedía una fecha para el Cierre del vertedero de Nerva”.

Cuando "día a día percibes que los que tienen que apoyarte tratan a tu pueblo como un pueblo de segunda, es mejor dejarlo, porque evidentemente, y el tiempo lo ha demostrado, no van a hacer nada por cambiar el destino que el poder económico y político le marcó a Nerva y a la Cuenca hace más de 30 años, residuos tóxicos y peligrosos”.

Por último, agradece el apoyo de sus compañeros de partido a nivel local, así como el mostrado por los vecinos de Nerva durante todos estos años. “Me voy con la espina clavada de saber qué hubiera pasado en mi segundo intento para conseguir la Alcaldía después de haber conseguido hace 4 años con la ayuda de mis compañeros, sin los cuales nada hubiera sido posible, y gracias a muchos nervenses que confiaron en nosotros, el mejor resultado del PP en unas elecciones municipales en Nerva, 4 concejales y un 28,42 % de apoyo. Quiero dar las gracias a mis compañeros, los que siempre han estado ahí, y a los vecinos de Nerva por su apoyo durante todos estos años. Me voy con la tranquilidad de haber hecho siempre lo que consideraba correcto y siempre poniendo el futuro de Nerva por delante del Partido”.

Poco después del anuncio público de Lozano en las redes sociales, la Junta Local del Partido Popular de Nerva anuncia en un comunicado el propósito del grupo de dejar la política a final del presente mandato, así como el no concurrir a las próximas elecciones municipales del mes de mayo.

En la misma línea que su líder local, el PP de Nerva muestra también el gran descontento del PP nervense con la política medioambiental de la Junta de Andalucía, “continuista de la anterior cuando gobernaba el PSOE, y que tanto daño está haciendo a Nerva y a la Cuenca Minera de Riotinto”.

Además subrayan el abandono sufrido por parte de la dirección provincial del PP de Huelva, “que en ningún momento ha mostrado su apoyo a sus compañeros de Nerva en su objetivo de buscar una fecha para el cierre del vertedero de Nerva”.

Desde el PP nervense manifiestan que han sido sumamente generosos en estos cuatro años, al proponer con 8 años vista, a finales de 2018, una fecha límite para el cierre del vertedero en 2026, lo cual no ha tenido el apoyo del partido.

Los populares nervenses lamentan que no haya ninguna intención de cerrar el vertedero a corto o medio plazo, a pesar del informe topográfico de 2014 que evidenciaba el próximo llenado de las instalaciones, incluido el recrecido. "Nadie podrá decirnos que íbamos en contra de nadie ni que el vertedero no se podía cerrar de un día para otro, pues, en un gran ejercicio de solidaridad dábamos un plazo de 8 años, poniendo como límite 2026, lo cual también fue rechazado, por lo que hemos decidido no volver a presentarnos, ya que al no tener apoyo desde Huelva y Sevilla es absurdo ir a unas municipales si no vamos a poder cumplir después con los vecinos de Nerva".

Además, muestran su malestar con el abandono al que “se está castigando a esta comarca, la cual tiene su destino marcado desde hace más de 30 años como receptora de residuos tóxicos y peligrosos, y las administraciones se limitan a propiciar que esto sea posible, olvidando el desarrollo y el futuro digno que estos pueblos merecen”.

Y recuerdan “el gran trabajo y esfuerzo realizado por este grupo en todos estos años, por lo que teníamos la esperanza que con el cambio de Gobierno en la Junta en 2018, se hiciera justicia con este pueblo y se pusiera una fecha para el cierre, lo cual no ha sido así, por lo que llega el momento de cerrar esta etapa y poner fin a nuestra trayectoria política”.

Lozano ha lamentado que se haya puesto por delante a los poderes económicos y se haya dejado atrás a las personas y a los pueblos olvidados de la provincia de Huelva, entre ellos, Nerva y la Cuenca Minera. "No se puede estar continuamente defendiendo a tu pueblo cuando desde tu Partido en Huelva llaman por teléfono a tus compañeros para que no se hagan una foto con los compañeros de Nerva con un cartel que pide una fecha para el cierre del vertedero. Así es imposible poder seguir trabajando".

Los populares nervenses advierten que “desde hace varios meses el partido es conocedor de nuestra intención de no volver a presentarnos, pues era evidente que no iban a apoyarnos en el objetivo de conseguir la fecha para el cierre del vertedero”.

El comunicado finaliza dando las gracias a cuantos vecinos apoyaron al partido, así como la confianza mostrada durante estos años en los hombres y mujeres del Partido Popular nervense, “a los que queremos transmitirles lo gratificante que ha sido el trabajo realizado por mejorar el día a día de los vecinos”.

Una relación tortuosa

En enero de 2001 dimite el único concejal del PP en el Ayuntamiento de Nerva, Daniel Carrasco, que en 1995 consigue meter al partido de derecha en el Consistorio nervense por primera vez desde la instauración de la democracia en el país. Además de su acta como edil, también deja la junta local de su partido. En su escrito de dimisión, el edil popular asegura haberse sentido “engañado y olvidado” por la dirección provincial de su partido en el feliz desenlace de la consecución de un crédito ICO de 1.000 millones de pesetas para el mantenimiento de la mina de Riotinto.

Ésta, como veremos más adelante, no será la única dimisión que los populares de Nerva protagonizarán en años venideros, siempre por discrepancias con su dirección provincial. Al día siguiente a la renuncia de Carrasco le sigue al completo la de la junta local del PP. Sin embargo, a pesar de su renuncia como secretario local del partido, José Antonio Lozano, número dos de la lista popular en los comicios de 1999, sustituye a Carrasco como edil popular en el Ayuntamiento de Nerva.

Pero a los pocos meses, en septiembre de ese mismo año, Lozano también terminará renunciando a su puesto de concejal. El detonante: el “desprecio” mostrado por el PP de Andalucía a los populares nervenses a cuenta de sus exigencias y fuerte oposición en relación al vertedero de residuos tóxicos. No será hasta agosto de 2002 cuando el PP de Nerva vuelva a tener representante en la Corporación local, tras el nombramiento de Antonio López Espinosa, número tres de la candidatura popular lideradas por los dimitidos Daniel Carrasco y José Antonio Lozano.

Precisamente los populares vuelven a protagonizar una de las rupturas más sonadas con su dirección provincial en diciembre de 2012. La ejecutiva local dimite en bloque, tal y como lo hiciera en los tiempos de Daniel Carrasco, once años atrás, de nuevo por fuertes discrepancias con la dirección provincial, y los cuatro ediles populares renuncian a seguir representando a su partido en el seno de la Corporación municipal.