El PP denuncia el cierre del servicio estatal del Distrito Marítimo de Isla Cristina

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, junto a los concejales populares en Isla Cristina, ha denunciado el cierre del servicio estatal del Distrito Marítimo en el mes de julio que obliga a los vecinos a desplazarse a Ayamonte o Huelva para realizar los trámites. González ha lamentado la “dejadez” del Gobierno central que “castiga a los isleños cerrando un servicio primordial para el sector pesquero en Isla Cristina y las muchas personas que tienen que realizar algún tipo de trámite de sus embarcaciones”.“Es lamentable que uno de los puertos más importantes de España no cuente en julio con la oficina del Distrito Marítimo debido a que solo hay una persona para realizar todos esos tramites que necesitan las embarcaciones y durante el mes de vacaciones de julio de este trabajador la única solución del Ministerio de Fomento es cerrar la oficina de Isla”.El popular ha recordado que “no es la primera vez que el servicio se ve recortado en Isla Cristina, ya que coincidiendo con la pandemia se redujo a un solo día la actividad presencial y ahora aprovechando las vacaciones se cierra totalmente”. Así, González ha pedido al alcalde socialista de Isla Cristina, Jenaro Orta y a la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, que “exijan al Gobierno central, de su mismo signo político, restituir inmediatamente el servicio y dar así solución al sector pesquero de Isla Cristina”. “El PP va a exigir soluciones para mantener el servicio en el Distrito Marítimo de Isla Cristina, porque lo que no puede ser es cerrar una oficina cuando se pueden adoptar medidas de organización para garantizar la prestación del servicio y no obligar a los isleños a desplazarse a otros municipios para realizar los trámites”.