Oleada de robos en una urbanización de Lucena del Puerto: "Es un desgaste total y un miedo continuo"

Entre el miedo y la desesperación viven los vecinos de Santa Catalina (Lucena del Puerto) por la oleada de robos que sufren en sus hogares desde comienzos del verano, fecha en la que los hurtos empezaron a producirse con frecuencia, "hasta el punto de que hay semanas en las que cuatro o cinco viviendas son saqueadas", denuncian a este diario los representantes vecinales.

La urbanización de Santa Catalina, según explican los propios vecinos, dispone de unas 60 viviendas a lo largo de un kilómetro y medio, de las que alrededor del 40% son residencias habituales. Son las residencias no habituales las que acostumbran a ser objeto de robos "en las noches de lunes a jueves", si bien "en alguna ocasión a algún vecino le han robado en el tiempo que ha tardado en ir a comprar", lo cual da a pensar, en palabras de los representantes vecinales, "que los autores de los robos nos tienen vigilados y saben nuestros movimientos", lo cual les da "aún más impotencia".

Así lo hace constar un vecino en una denuncia que puso a principios de febrero tras sufrir un robo en su vivienda. "Tenemos la sensación de ser seguidos, especialmente por las noches", cuando se detecta la presencial de algún vehículo que, permanentemente, va tras él. De hecho, recoge la denuncia presentada, este último robo -que no fue el primero- "se produjo una vez se repusieron los electrodomésticos y los aparatos electrónicos tras el hurto anterior". Dos planchas, un televisor, un altavoz, una freidora, una motosierra...quedan enumerados en una gran lista de objetos que el vecino denuncia que fueron sustraídos. Es por ello que, prosigue la denuncia, "la mujer está con tratamientos contra la ansiedad y los hijos no quieren volver a la vivienda por miedo".

Son varios los registros de denuncia a los que ha tenido acceso este diario, además del mencionado con anterioridad. El último, que tiene menos de una semana, recoge que "los autores cortaron la valla perimetral que rodea la parcela y una vez en el interior fracturaron varias rejas", sustrayendo dos televisores, tres pares de zapatos, un secador de pelo o una afeitadora, entre otros objetos.

Mismo modus operandi que el que recoge la denuncia de otro vecino, al que también le accedieron a la vivienda, "de segunda residencia, fracturando la reja". Una videoconsola o un televisor figuran entre los objetos que este vecino echó en falta a su regreso tras el hurto sufrido el pasado verano.

Las viviendas que cuentan con sistema de alarmas tampoco están exentas de estos ataques a la propiedad, pues otra denuncia, esta vez de una vecina en octubre, refleja que "saltó la alarma a las 22:00 y cuando se persona en su domicilio no había nadie, pero ve como han fracturado la valla perimetral con un corte vertical y posteriormente han cortado la reja de una ventana". A esta vecina le sustrajeron dos monturas de caballo, tres cabezales de caballo, una motosierra o una radial, además de otras pertenencias.

"Es un desgaste total y un miedo continuo", lamentan los vecinos consultados por este diario, en tanto que "duele estar siempre alerta por si la vivienda que han robado es la tuya", y todo ello "rezando porque no haya ningún ataque". "Hay gente incluso dispuesta a vender", señala uno de los afectados.

El problema de que los robos no cesen viene dado, según el colectivo de representantes vecinales, porque "nadie hace nada por ayudarnos". En este sentido, señalan que "entendemos que, con un solo policía local para toda Lucena del Puerto, no esté aquí patrullando por si alguien roba", pero "vemos una dejadez cuando tratamos con los agentes de la Guardia Civil, dado que "nos desaniman a la hora de poner una denuncia -y por ello hay muchas que no se registran- y se limitan a decirnos que pongamos cámaras y alarmas", algo que los vecinos no creen que vaya a ser una solución. "No hacen nada, ni recogida de huellas, ni inspecciones oculares... nada, así es imposible coger a los ladrones", añaden.