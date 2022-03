Nerva se quedará sin procesiones de Semana Santa por falta de costaleros

Si nadie lo remedia en unos días, Nerva se quedará sin Estación de Penitencia la próxima Semana Santa. La falta de costaleros dispuestos a ponerse bajo las trabajaderas del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor ha vuelto a poner en jaque la tradición recuperada durante el último lustro de los años 80 en la localidad minera. Sería la primera vez, a excepción de las ocasiones en las que las inclemencias meteorológicas lo impidieron, en la que los pasos se queden en la iglesia.

Ya en 2019 los pasos estuvieron a punto de quedarse en la iglesia por el mismo motivo, pero una donación anónima realizada a la Hermandad del Gran Poder días antes de la procesión permitió que dos cuadrillas de costaleros se desplazaran desde Sevilla para obrar “el milagro”. Nunca se supo el benefactor ni la cantidad económica que puso encima de la mesa para que los pasos pudieran salir. Y en 2020, a punto de repetirse la historia, la pandemia de Covid-19 fue la que finalmente impidió la procesión.

Tanto la hermana mayor de la Hermandad del Gran Poder, Rocío Domínguez, como su teniente de hermano mayor y capataz del paso de la Virgen, Cristóbal Valverde, ven la situación muy complicada a escasas dos semanas para la Semana Santa. “La situación es muy complicada. Cada paso necesita 24 costaleros bajo las trabajaderas, más un mínimo de seis de refresco. El último fin de semana solo acudieron a la reunión nueve costaleros de la Virgen y cuatro del Gran Poder, incluido el capataz, y sin un solo ensayo realizado a estas alturas. Así no hay forma de sacar los pasos a la calle”, se lamentan.

A pesar de lo complicado de la situación, Domínguez no se da por vencida todavía, esperando revertir la situación de alguna manera: “¿De verdad estamos dispuestos a dejar los pasos en la iglesia después de dos años de pandemia? Nosotros no tenemos dinero para asumir el pago de costaleros, como ya se hizo en 2019, pero aceptaríamos de igual forma una donación anónima que nos permitiera revertir esta situación. Esperaremos hasta unos días antes de Semana Santa, por si se obra nuevamente el milagro”.

No obstante, en la Hermandad tiene un Plan B, de no encontrar una solución viable que permita sacar los pasos. “De no revertir esta situación, con todo el dolor de nuestro corazón, dejaremos los pasos en el interior de la iglesia para que los devotos puedan acceder a las imágenes de nuestros Titulares durante toda la Semana Santa, y contaremos con la banda de música para acompañar el momento con marchas procesionales. Algo parecido a lo que hemos hecho en otras ocasiones, cuando las inclemencias meteorológicas nos han impedido llevar a cabo la Estación de Penitencia”, aseguran.

El problema al que se enfrenta un año más la Hermandad del Gran Poder de Nerva ya viene de largo. Así lo reconocen tanto Domínguez como Valverde: “Ya venimos arrastrando este problema desde hace años, y la pandemia ha terminado por darle la puntilla. Ya no se ve las ganas y la ilusión que se veía hace años. No hay motivación”, subrayan.

El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, pide un esfuerzo a todas aquellas personas que siempre han estado apoyando la Semana Santa de Nerva: “A los que aún se lo están pensando, les digo que este es el momento de apostar verdaderamente por la Semana Santa de nuestro pueblo, y ponerse al lado de su Hermandad”.

Lo que sí sigue adelante, y además con bastante expectación es el XXIV Pregón de Semana Santa que ofrecerá la profesora de Lengua Castellana y Literatura del IES Vázquez Díaz, Cloti Vázquez, con dos años de retraso por culpa de la pandemia. De la misma forma, también se llevarán a cabo los actos litúrgicos y celebraciones religiosas según la programación establecida.