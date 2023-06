‘Nerva’, del compositor Manuel Rojas, el mejor pasodoble taurino de la historia

El Instituto Juan Belmonte (IJB) de la Fundación Toro de Lidia ha hecho público, coincidiendo con el Día Europeo de la Música, que Nerva, del compositor nervense Manuel Rojas Tirado, es el mejor pasodoble taurino de la historia, según los aficionados taurinos que han participado en la elección tras una selección previa realizadas por expertos sobre 25 composiciones.

El IJB comenzó la búsqueda de los mejores pasodobles taurinos con la preselección de 25 composiciones, realizada por un panel de expertos, sobre los que los aficionados de todo el mundo han podido votar durante una semana. El resultado final de la votación, que determina el listado de los 10 mejores pasodobles taurinos, está encabezado por Nerva (Manuel Rojas). A este le siguen: Suspiros de España (Antonio Álvarez Alonso); Puerta grande (Elvira Checa; España cañí (Pascual Marquina); Cielo andaluz (Pascual Marquina); El gato montés (Manuel Penella Moreno); Manolete (Pedro Orozco Ramos y José Ramos Celares); Gallito (Santiago Lope Gonzalo); Tercio de quites (Rafael Talens); y Churumbelerías (Emilio Cebrián).

El pasodoble es uno de los elementos esenciales en cualquier festejo taurino, una seña de identidad de los toros, música que acompaña y completa una expresión cultural única como es la tauromaquia. Los toros han sido elemento inspirador universal de todas las expresiones artísticas, también la música, habiendo producido el género del pasodoble taurino algunas de las obras más notables del patrimonio musical colectivo.

En el Día Europeo de la Música queremos desde el mundo del toro honrar a todos los compositores de pasodobles taurinos y también a todos aquellos que en cualquier plaza del mundo interpretan sus composiciones.

El Instituto Juan Belmonte agradece al panel de expertos, compuesto por personalidades de la talla de Abel Moreno (compositor y director de orquesta), Jerónimo Castelló (director de la banda de la plaza de Valencia), Pedro Víllora (director de teatro, dramaturgo y escritor), Domingo Delgado de la Cámara (escritor), Ignacio García (director de escena y del Festival de Teatro de Almagro), Rafael Zahonero (director de la banda de música de la plaza de Las Ventas), Manuel Marvizón (músico y compositor), José Manuel Tristán (director de la banda de música de la Maestranza de Sevilla) y Daniel Alberola (catedrático de música y artes escénicas).

Sobre el maestro Rojas

A Manuel Rojas Tirado (1898-1953) se le conoce, entre un gran número de composiciones, por su famoso pasodoble Nerva (1933), que la directora de la Banda de Música Villa de Nerva, Gloria Castilla abordó en su Trabajo Fin de Máster (TFM). "La clasificación tradicional divide a los pasodobles en militares, taurinos, regionales y de concierto. El trabajo se centra en el pasodoble torero, demostrando las características musicales concretas de esta tipología a través de la comparación entre pasodobles de igual naturaleza. Se trata de un estudio focalizado en el famoso pasodoble del autor nervense como paradigma del género en el que, a través del cotejo con otros pasodobles taurinos, se concluye su filiación a esta categoría. De igual manera, se aborda la recepción de Nerva en la actualidad, para deducir su trasvase del coso taurino a las salas de concierto”.

Castilla recuerda cómo Rojas comenzó su carrera musical a edad temprana, concluyendo sus estudios en el Conservatorio de Música de Sevilla en 1914, con 16 años. “Fue el pianista por excelencia de los círculos de sociedades de Nerva: Círculo La Unión, Círculo Mercantil y Sociedad Centro Comercial. En este último, se tiene la certeza de que cobraba un sueldo fijo al mes con contrato anual donde se añadían, aparte, los conciertos con la orquesta para los bailes. Existe testimonio de que, al menos desde 1934, Rojas tocaba en el Centro como pianista. Su compromiso con la sociedad debió ser considerable, ya que se responsabilizó a seguir tocando de forma gratuita a pesar de la crisis económica que atravesaba el Centro en 1938 (ASCC, Junta General Ordinaria, 23 de enero de 1938)”, cuenta en su trabajo.

El fallecimiento inesperado y temprano de Rojas dejó numerosas lagunas respecto a su vida y obra que aún, hoy día, están por descubrir. Para Castilla, es posible afirmar que “Rojas trabajaba por encargo de los diferentes ayuntamientos, instituciones o asociaciones que solicitaran sus servicios. Este hecho es testificado gracias a las dedicaciones observadas en los libretos originales que corroboran las afirmaciones expuestas. Además, sus obras eran compuestas en un primer momento a piano y, posteriormente, eran adaptadas a su orquesta, cuya plantilla se componía de primer saxofón alto, segundo saxofón alto, tenor, trombón, trompeta en do, violín, contrabajo y piano. Rojas, acompañado de sus músicos, ofrecía conciertos en verbenas y bailes, por lo que es lógico que las partituras originales estuvieran compuestas para esa agrupación tan concreta. A este respecto, no todos los pasodobles fueron transcritos por el compositor ex profeso para banda, sino que solo corrieron esa suerte los más populares. Estos son los casos de Nerva y Aroche”.

Una pieza que va más allá del género taurino

La joven investigadora Gloria Castilla defiende que, “en cuestiones musicales, Nerva es indudablemente un pasodoble taurino, ya que atendiendo a sus características formales cumple con las premisas de este subgénero… Sin embargo, estos recursos pudieron ser utilizados sin la finalidad última de llevarlo al coso, ya que, y como bien se ha aseverado anteriormente, la primera edición fue escrita para piano, posteriormente para orquestina y finalmente para banda.

Al comparar las tres versiones, llama la atención que el recurso de 4ªJ no aparezca en la edición de piano, la originaria. Esto puede explicar la finalidad para la que fue arreglada la versión para banda a partir de la de orquestina, que sí las recoge. Inclusive, el cotejo de las tres ediciones permite descubrir la adaptabilidad de la tonalidad principal, ya que para las versiones de piano y orquestina, Nerva está compuesto en la menor, pero, si atendemos a la edición para banda, ésta se escribe en sol menor. En este sentido, la trompeta utilizada en la orquestina es la trompeta en do, mientras que la trompeta utilizada, habitualmente, en las bandas de música es la trompeta en si bemol. Por ello, se deduce que una de las razones por las que se llevó a cabo este arreglo se basó en la adecuación de la partitura a la afinación de la trompeta, ya que de no ser así, no se obtendría el mismo resultado de brillantez solista”.

Finalmente, Castilla afirma que “Nerva excede del ámbito taurino, integrándose como parte del repertorio de concierto de bandas cuya procedencia no se limita a la provincia de Huelva ni queda restringido a la Comunidad Autónoma de Andalucía, sino que, prácticamente, forma parte de conciertos de toda la península. Si bien es un pasodoble taurino porque sus características musicales lo definen, podría afirmarse que se trata de un pasodoble de concierto, ya que su funcionalidad queda revocada al incluirlo en conciertos a la par que obras sinfónicas. Un ejemplo de ello es el concierto por la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Estatal de Moscú (López, 2001: 24), la interpretación por la Orquesta y Coro Ciudad de Linares (Jaén) en Castres (Francia) en 2008 (Velasco, 2008:25) o la conversación entre Dávila Miura y Abel Moreno, cuyas afirmaciones dejan claro que en relación a Nerva: 'la gente te pide que no torees para poder disfrutar del solo' (Muñoz, 2018:69). En estas líneas se aprecia lo bien aceptado que se encuentra actualmente Nerva como pasodoble de concierto”.