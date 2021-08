Municipios onubenses apuestan por el 'caravaning' para desestacionalizar el turismo

Denostado por algunos, pero como demuestran los datos cada vez aclamado por más viajeros, el caravaning se ha convertido en los últimos años en todo un fenómeno en nuestro país. Una forma de viajar a la que muchos políticos, sobre todo locales, deberían prestar una mayor atención como posible fuente de ingresos para sus municipios, y como herramienta en sus estrategias destinadas a desestacionalizar la actividad turística.

Las cifras hablan por sí solas y, según estudios de mercado realizados por el sector, el gasto medio realizado por los usuarios de autocaravanas o campers fue en 2020 de 43,58 euros diarios, lo que supone un tres por ciento de crecimiento con respecto al año anterior, cuando dicho gasto fue de 42,23 euros.

También se incrementa cada año el uso de estos vehículos para viajar y, según la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning -Aseicar-, el fenómeno se ha consolidado definitivamente en España, donde las matriculaciones de autocaravanas rondan anualmente las 9.000, aumentando cada temporada el número de personas que alquilan o adquieren vehículos de este tipo para sus viajes.

La situación se repite en otros muchos países europeos, aunque a una escala muy superior: solo Alemania matriculó en 2020 más de 100.000 vehículos caravaning. En Europa el parque de autocaravanas supera los 2,5 millones y se espera que, a este ritmo, en 2024 se desplacen de esta forma cerca de 12 millones de turistas por todo el continente europeo.

Según la Asociación Andaluza de Autocaravanistas -Asandac-, en España hay unas 50.000 autocaravanas y 150.000 autocaravanistas, siendo el perfil medio de este tipo de viajeros una persona mayor de 40 años, respetuosa con el medioambiente, con un poder adquisitivo y un nivel cultural medio-alto y que viaja unos 200 días al año haciendo un kilometraje medio anual de unos 20.000 kilómetros. Además, sitúa en 94,3 euros el gasto diario que supone una autocaravana en ruta.

En la provincia de Huelva hay Ayuntamientos que ya han apostado por este sector, como es el caso de Gibraleón, Cumbres Mayores, Valverde del Camino o Sanlúcar de Guadiana, que en los últimos años han habilitado áreas gratuitas para estacionamiento y pernocta de autocaravanas y campers; mientras que otros cuentan actualmente con proyectos en trámite, como Puebla de Guzmán o Cartaya, entre otros. Aracena, por su parte, cuenta con un parking en su recinto ferial reservado a estos vehículos

En Gibraleón, que cuenta con un área dotada con 14 plazas desde 2016, su alcaldesa, Lourdes Martín, ha indicado a Huelva Información que el municipio "está en un punto estratégico" en el paso de autocaravanistas entre Sevilla y Portugal, y "detectamos que muchos paraban aquí y acudían al Ayuntamiento en busca de información turística de la zona".

Tras cinco años, ha añadido, "hemos comprobado las ventajas del área para el municipio, ya que los autocaravanistas repostan combustible, toman café, comen y visitan el pueblo". "De hecho -ha apuntado- hay empresas locales que han habilitado servicios para el colectivo en torno al área".

También se ha convertido el recurso, que según la alcaldesa mantiene una ocupación media durante todo el año del 85%, en un trampolín para visitar otras zonas de la provincia como los lugares colombinos, las playas, el Condado o la capital.

Finalmente, ha añadido, el área ha hecho que los olontenses "cambien la imagen negativa que muchos tenían de este tipo de viajeros porque, prácticamente todos los que paran aquí están comprometidos con el medioambiente, lo dejan todo limpio, son educados y respetuosos, y aportan riqueza en el pueblo".

Cartaya también parece tenerlo claro y trabaja, en el ámbito de la colaboración público-privada, en un "ambicioso plan" encaminado a establecer una red de zonas para el caravaning con, al menos, seis espacios distribuidos por todo el término municipal.

Así lo ha adelantado a este periódico Israel Medina, segundo teniente de alcaldesa de Urbanismo del Ayuntamiento costero, quien ha enfatizado que el objetivo pasa por "desestacionalizar el turismo teniendo en cuenta la cada vez mayor importancia de este tipo de viajeros".

Según ha detallado, algunas de estas áreas serán públicas y otras privadas. Asimismo, unas estarán destinadas solo al estacionamiento, y otras contarán con los servicios de llenado y vaciado de aguas.

La red proyectada, ha explicado, se extenderá de norte a sur del término cartayero. La primera se ubicará junto a la presa del Piedras, en pleno pinar del Campo Común de Arriba. La segunda junto al paraje de La Ribera, prácticamente en el casco urbano de la localidad. La tercera en el circuito de karting, a medio camino entre Cartaya y El Rompido. La cuarta a la entrada de este enclave costero, frente a la gasolinera.

La quinta en la zona de San Miguel, muy cerca de la playa del mismo nombre y también junto al pinar, en este caso del Campo Común de Abajo. Y la sexta por la zona de Nuevo Portil, en un punto aún por determinar. A ello se sumaría algunas plazas de estacionamiento reservadas a estos vehículos en la bolsa de aparcamientos disuasorios que el Consistorio planea habilitar junto al recinto ferial.

No obstante, el aumento de este tipo de viajeros, alentado también durante el último año y medio por la pandemia de coronavirus, también acarrea determinados problemas, especialmente en los grandes municipios costeros, derivados casi en un cien por cien de los casos de la mala praxis que algunos usuarios hacen de estos vehículos.

El principal 'punto negro' de la provincia onubense se encuentra en la playa puntaumbrieña de la Matanegra, donde durante buena parte del verano algunos usuarios de autocaravanas y campers acampan de forma ilegal.

Cuestionado por este tema, el teniente de alcaldesa y delegado de Seguridad Ciudadana del Consistorio, Alejandro Rodríguez, ha indicado que se trata de un tema "muy complejo", al que "estamos tratando de dar solución desde hace años, pero nos topamos con que se trata de terrenos en los que el Ayuntamiento no tiene competencia", frente a lo que "hasta hace poco pasaba en la Canaleta, y que al depender directamente de nosotros hemos podido regular".

Al margen de lo anterior, el edil puntaumbrieño afirma que desde el Ayuntamiento "no vemos con malos ojos este tipo de turismo" ya que "somos conscientes de que la mayoría de autocaravanistas no actúan como algunos de los que se establecen en la Matanegra, que son los que dan mala imagen al colectivo".

Así, ha comentado que "estamos trabajando en la búsqueda de una zona reservada al estacionamiento de este tipo de vehículos, así como en una ordenanza reguladora" y por otra parte "en la posibilidad de habilitar un área para autocaravanas, aunque es muy complicado en Punta Umbría porque tenemos poco terreno que cumpla los requisitos".

Ayamonte es otro de los municipios de la costa onubense más visitados por usuarios de autocaravanas. Según ha explicado su teniente de alcaldesa y delegado de Seguridad Ciudadana, Javier López, antes del verano el Ayuntamiento "pintó todas las zonas de estacionamiento en las playas, siendo uno de los problemas que las autocaravanas ocupan varias plazas cuando estacionan en dichos espacios".

No obstante, ha afirmado que el principal problema está en San Bruno -Isla Canela-, donde "algunos vehículos de este tipo estacionan y pernoctan en zonas protegidas".

Por todo lo anterior, ha precisado que "estamos trabajando en una ordenanza reguladora para el estacionamiento de estos vehículos, en la que contemplamos delimitar espacios para ellos".

Finalmente López ha querido recordar que, para pernoctar sin problemas, el colectivo cuenta en Ayamonte con dos áreas: una pública -de pago- en el Puerto Deportivo, y otra privada en Pozo del Camino -Camper Park Playas de Luz-.

"En realidad -ha concluido- siempre ha habido autocaravanas en Ayamonte, y no suponen un gran problema, sobre todo en Punta del Moral, donde a pesar de ello la Policía Local suele actuar, sobre todo en los casos donde se ocupa más espacio del debido o se acampa ilegalmente".

Finalmente, Lepe e Isla Cristina no contemplan por ahora habilitar espacios destinados al caravaning. En Lepe, fuentes municipalesremiten a la ordenanza que prohíbe acampar en el término, al tiempo que han señalado que en el municipio "está prohibido el estacionamiento de caravanas, y tampoco hay ningún sitio habilitado, a excepción de los campings". Igualmente han indicado que este verano "no se ha observado incremento de estos vehículos", así como que "ilegalmente instalados no hay" en el término municipal.

El concejal de Playas de Isla Cristina, Fran Sosa, ha puesto de manifiesto que "suele haber muchas autocaravanas y campers en las áreas de descanso de nuestras playas", aunque "este año no hemos detectado más que otros".

A pesar de ello, ha añadido que "para nosotros no supone un gran problema, siempre y cuando no acampen ilegalmente, ante lo cual la Policía Local y el Seprona siempre están vigilantes". Y es que, "como sucede con el resto de turistas, hay autocaravanistas que dejan dinero en el municipio, y otros que no".