Onda Minera recibe el Premio Andalucía de Comunicación Audiovisual Local en la categoría de ‘Trayectoria’

La Emisora Municipal Onda Minera RTV Nerva ha recibido un año después de su concesión el Premio Andalucía de Comunicación Audiovisual en la categoría de Trayectoria en la gala de entrega de premios celebrada en la Fundación Tres Culturas en Sevilla, donde se han hecho entrega de los galardones correspondientes a la séptima y octava edición, al no haber podido llevarse a cabo la del año pasado a causa de pandemia.

A la entrega de premios ha asistido el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, en calidad de presidente de la comisión de gestión del medio, acompañado por la totalidad de la actual plantilla del ente de comunicación local: el director, Juan A. Hipólito; el veterano locutor, Francisco Javier Campos; y el operador de TV, Alexis Esteban. Todos han coincidido en dedicar este premio a cuantos han pasado por la emisora de Nerva a lo largo de sus casi cuatro décadas de existencia, así como a Arturo Albarrán, precursor de la primera emisora de radio en la localidad minera.

Los orígenes de la emisora de Nerva se remontan a los años 30 del siglo pasado, si bien la radio, tal y como se la conoce hoy día, surge en 1984: “Lo cual da la importancia del reconocimiento expreso en esta categoría: una emisora con casi 40 años de historia, que bien podían haber sido 90 de no truncarse su desarrollo con la guerra civil española. Se trata de un medio, asimismo, muy comprometido con la realidad de su zona, que cuenta con emisiones online”, reconoce el jurado.

La radio y televisión pública de Nerva forma parte de la asociación de emisoras municipales de Andalucía, EMA-RTV, y ofrece una programación local y regional las 24 horas del día, los 365 días del año. Se trata de uno de los medios de comunicación locales más veteranos que existen en la provincia de Huelva y gran parte de Andalucía que ofrece un servicio múltiple de comunicación pública a los vecinos de Nerva, muy en particular, y a los de la Cuenca Minera, en general, así como a todas aquellas personas interesadas por lo que ocurre a nuestro alrededor desde cualquier rincón del mundo a través de su web www.ondaminera-rtv-nerva.es

Onda Minera ya se hizo acreedor de este mismo premio en su tercera edición, pero finalmente tuvo que conformarse con una mención especial al no poder cumplir su ayuntamiento con los trámites de aceptación. El premio conllevaba una cuantía económica de 4.000 euros y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones impedía que ayuntamientos con deudas pudieran beneficiarse de este tipo de subvenciones. Paradójicamente, se le concedió en segunda instancia a una emisora comunitaria que no disponía de título habilitante. Semejante incongruencia no volvió a repetirse porque el requisito que impidió a la emisora de Nerva recoger su merecido premio en 2016 desapareció en posteriores ediciones.

Hace tres años, la radio pública local de Nerva también fue galardonada en la quinta edición de estos mismos premios en la categoría de mejor Web Informativa. Entonces, el jurado destacó la calidad en el diseño y contenidos de la web de Onda Minera RTV Nerva: “Se trata de una web multidisciplinar y muy bien estructurada, en la que se puede encontrar una completa información de todo cuanto acontece en la actualidad de la comarca minera onubense. Asimismo, el jurado ha destacado su archivo, a modo de hemeroteca audiovisual”.