La comparsa de Martínez Ares ‘La Ciudad Invisible’ llega a Nerva

Este año el Teatro Javier Perianes Granero de Nerva volverá a abrir sus puertas por Carnaval para acoger el viernes 24 de febrero, a partir de las 19:00, la actuación de la comparsa La Ciudad Invisible, de Antonio Martínez Ares, una agrupación que quiere revalidar este año el primer premio conseguido en el anterior concurso con Los Sumisos.

El autor continúa la historia de su comparsa anterior, Los Sumisos. En esta segunda parte cuenta cómo estos payasos, en referencia al tipo de la comparsa del año anterior, quiere meterlos presos por 20 años y se escapan de la prevención, y ahora viven en esa ciudad invisible, soterrada, sobreviven y siguen cantándole a la libertad.

Desde la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Nerva esperan y desean que los carnavaleros de la localidad minera disfruten con esta actuación que a buen seguro no dejará indiferente a nadie. Las entradas se pueden adquirir ya al precio de 18 euros de forma anticipada en horario de mañana en el Ayuntamiento y por la tarde en la Biblioteca Municipal José María Morón, y el día de la actuación a 23 euros en taquilla. Ya se ha vendido de forma anticipada el 80% del aforo. Para más información contactar con los teléfonos: 606 750 078 y 959 580 150.

Para el concejal de Festejos, José Antonio Santos, "este año no podían quedarse cerradas las puertas de nuestro teatro por Carnaval. Lamentablemente, no podremos disfrutar del fin de semana con los sones a ritmo de 3x4 de nuestros grupos locales. El parón de dos años provocado por la pandemia ha marcado un antes y un después. Pero me quedo con la esperanza de que el espíritu del Carnaval vuelva a retomar fuerzas y volvamos a ver nuestro teatro con el esplendor de los años anteriores".

Sobre Antonio Martínez Ares

Antonio Martínez Ares, (Cádiz, 8 de febrero de 1967) es un músico y cantautor nacido en Cádiz, además de ser un reconocido autor de comparsas en el Carnaval de Cádiz. En 2016, retomó su participación en el concurso de agrupaciones en el cual, después de 13 años de ausencia, se llevó el primer premio de comparsas con 'Los Cobardes'.

El gaditano ha marcado un antes y un después en la historia del Carnaval de la Tacita de Plata, siendo considerado uno de los autores más importantes desde Paco Alba. De sus 20 comparsas, han sido ganadoras siete de ellas y otras 11 se clasificaron para la final. Sorprendentes resultados de una música inscrita en una temática continuamente renovada al paso de los años dedicados al Carnaval, con una impecable inspiración en Cádiz; mezclando la nostalgia con la actualidad.

Desde la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Nerva recuerdan que el próximo 15 de febrero concluye el plazo para presentar propuestas del cartel anunciador de las fiestas y la elección de Reyes y Damas del Carnaval de Nerva 2023.