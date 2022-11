María Ponce denuncia que el Gobierno incumpla con los enfermos de ELA "bloqueando la Ley"

La diputada provincial, María Ponce, lamenta que, desde la aprobación por unanimidad en el Congreso de los Diputados de la toma en consideración de la conocida como Ley ELA, "han fallecido más de 500 enfermos a causa de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), sin que la Ley haya entrado en vigor". “La situación de estos enfermos es tan desesperada, que quienes no pueden permitirse económicamente comprar, por poner un ejemplo, respiradores, tiran la toalla”, asegura Ponce, “hay enfermos que ante la desesperación de no obtener las ayudas adecuadas y no queriendo suponer una carga para sus familias, optan por solicitar la eutanasia”.Según denuncia Ponce, “el Gobierno ha tramitado de forma exprés leyes que le interesaban ideológicamente como la Ley Celaá, o la del Sí es sí, pero no hace más que dar patadas hacia adelante a esta Ley, cuya tramitación ha paralizado hasta en 18 ocasiones, una Ley que garantiza un trato digno y una atención adecuada para los casi 4.000 enfermos diagnosticados de ELA en España", expresa.En marzo de 2022 la Diputación de Huelva aprobaba por unanimidad una moción presentada por la Diputada mostrando su respaldo a la Ley ELA y su apoyo a los enfermos y sus familias. Ponce ha advertido que este compromiso “no debe quedarse en palabras, no puede limitarse a la mera aprobación de una moción o de una Proposición de Ley” y ha anunciado que buscará el respaldo del todos los grupos políticos de la Diputación en el próximo Pleno ordinario de diciembre para que “la Diputación se reafirme en el compromiso y apoyo a los enfermos de ELA y sus familias y que exija al Gobierno la entrada en vigor de forma a urgente de esta Ley”.