Manuel Guerra González, revalida la Alcaldía de Aracena 28 años después de su primer nombramiento

El Atrio de la Iglesia Prioral del Castillo de Aracena ha sido el lugar elegido para celebrar el Pleno de Constitución del nuevo Ayuntamiento de Aracena. Un espacio singular, cargado de simbolismo político, ya que en este lugar, hace siglos, se reunía el Cabildo de Aracena para tomar decisiones, “un guiño al pasado para afrontar el futuro”, ha afirmado el reelegido alcalde, Manuel Guerra.

El pleno de investidura de Aracena ha contado con asistencia similar a la de 2019 y se ha desarrollado sin sorpresas, con la proclamación, por mayoría absoluta (7 votos) de Manuel Guerra González, que inicia su octava legislatura y que ha tomado posesión el mismo día que lo hizo por primera vez, un 17 de junio de 1995, con la peculiaridad de que en esta ocasión ha sido el miembro de mayor edad de la Corporación en la Mesa de Edad de este pleno y entonces era el más joven. Esta vez, el concejal más joven ha sido el popular Francisco de Borja Díaz Burgos, que ha entregado el Bastón de Mando al alcalde.

En el Equipo de Gobierno repiten cinco concejales de la anterior legislatura y entran dos nuevos miembros. El alcalde ha agradecido la generosidad y entrega de los compañeros que dejan su andadura política, así como a los grupos de la oposición que no estarán en la nueva corporación, como Izquierda Unida (que no ha concurrido a estas elecciones por primera vez en 40 años) y a Ciudadanos que no ha obtenido representación.

La segunda fuerza estará liderada por Luis Vázquez, del Partido Popular, que ha sumado cinco concejales en un resultado sin precedentes para esta formación en Aracena. En su intervención, Vázquez se ha mostrado “abierto al diálogo con el Equipo de Gobierno, buscando siempre lo mejor para Aracena y nuestros vecinos’.

La tercera fuerza contará con el concejal Independiente, Juan Carlos Quiñones, quien lideró la oposición más votada en la anterior legislatura y ha anunciado sus intenciones de “hacer una oposición por Aracena libre de colores políticos”.

La portavoz del Partido Socialista y primera Teniente Alcalde, Silvia Durán, ha dirigido su discurso a la historia del socialismo en Aracena y la evolución del municipio desde la democracia, destacando a sus dos únicos alcaldes, “los líderes progresistas, Francisco Ruiz Bózquez y Manuel Guerra”. Las primeras palabras de Manuel Guerra como alcalde en esta nueva legislatura, han sido de agradecimiento al pueblo de Aracena y sus aldeas, “sintiéndome abrumado, emocionado y reconfortado por la reiterada y amplia confianza depositada en mi persona y el proyecto que represento”. “Una apuesta por la política útil y positiva que, creo, siempre he tratado de representar”, ha apostillado.

Además, ha agradecido “el apoyo que permite articular una nueva y amplia mayoría para dar estabilidad y para que la alcaldía de Aracena no sea el fruto de los pactos, los repartos y componendas entre partidos, sino el fruto de la decisión libre que los aracenenses tomaron de forma mayoritaria el pasado 28 de mayo”.