Manuel Carrasco recibe el Antifaz de Oro del Carnaval de Isla Cristina

Felicitando la Navidad y el Año Nuevo, el cantante isleño Manuel Carrasco ha mantenido este miércoles un encuentro con el mundo carnavalero de su pueblo. El motivo, recibir uno de los galardones más importantes del Carnaval de Isla Cristina, que cada año otorga la peña carnavalera local Pasacalles bajo el nombre de Juan Andrés Pardo Penalva, en su categoría de Antifaz de Oro.

El acto ha tenido lugar en el salón de actos del CIT Garum, donde se dieron cita numerosos carnavaleros, amigos, familiares y admiradores del cantante, que no pudo recoger este premio durante el pasado Carnaval de la localidad por encontrarse en plena gira de su último disco Corazón y Flecha, y quien ha encontrado un hueco estos días en los que permanece en su localidad natal con motivo de las fiestas navideñas.

En su intervención, Manuel Carrasco ha puesto en valor el Carnaval de Isla Cristina en el marco de su exitosa carrera musical, asegurando que ha sido su "mayor aprendizaje" para lograr "todo lo que he conseguido" en sus dos décadas de carrera.

Sobre el premio recibido ha indicado que significa "carnaval al cien por cien" ya que "todos sabéis lo enamorado que estoy de esta fiesta, y de lo que significa para mí, que no es cualquier cosa".

El cantante isleño ha incidido en el acto en que para él el carnaval ha sido su "mayor aprendizaje para conseguir todo lo que yo he podido lograr, por eso no me gusta que el carnaval se trate a la ligera, porque tiene muchas cosas que lo hacen grande y me gusta la gente que se lo toma en serio".

Esta conocida fiesta isleña, ha proseguido, "no deja de ser un reflejo del alma del pueblo"; tras asegurar que su carrera en el mundo del carnaval no fue más larga porque se fue de su pueblo, a pesar de lo cual ha precisado que "nunca he tenido una desconexión con el carnaval y he sido muy consciente de lo que significa todo lo que me ha enseñado, no solo para mí música, sino también en los valores que me ha inculcado y que me han servido para conseguir las cosas que me he propuesto".

"Mis primera derrota y mis primeras caídas fueron con el carnaval" ha señalado, para a continuación dedicar unas palabras al ya desaparecido Juan Andrés Pardo Penalva, quien le da nombre a la peña Pasacalles, de la que Manuel Carrasco formó parte en la década de los 90, al que ha definido como un "enamorado del carnaval", como "puro carnaval" y una persona "que hizo peña".

La presidenta de la peña Pasacalles, Pepi Garrido Camacho, quien además es viuda de Juan Andrés Pardo Penalva, indicó que Manuel Carrasco es "plenamente merecedor" del Antifaz de Oro, y que desde que se lo comunicaron "se mostró muy emocionado".

Finalmente el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, se mostró "tremendamente orgulloso" de contar en la localidad con un "embajador" como Manuel Carrasco, del que dijo que "ya trasciende lo local y no solo es embajador de Isla Cristina, sino también de Huelva, de Andalucía y de toda España, dados sus éxitos a nivel internacional". No obstante, precisó, "en Isla Cristina tenemos la tremenda suerte de que Manuel Carrasco lleva el nombre de su pueblo con orgullo allá por donde va, y allá donde ofrece cada uno de sus conciertos, y eso supone una promoción para Isla Cristina que es impagable". Orta también quiso agradecer al cantante local haber compartido un rato de su tiempo de descanso estas navidades a estar con la gente de su pueblo y con el mundo del carnaval, con motivo de la entrega de este premio.

El acto concluyó con la firma de Manuel Carrasco en el libro de honor de la Peña Pasacalles, con una muy emotiva interpretación del himno del Carnaval de Isla Cristina, el pasodoble ‘La Higuerita Marinera’ por parte del propio Manuel Carrasco, junto con un grupo de amigos carnavaleros, las autoridades asistentes y el público en general.